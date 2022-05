Eventi 147

"Il Maggio dei Libri", il Liceo Classico di Caltanissetta pronto ad accogliere tre noti scrittori

Il tema di quest’anno è "ContemporaneaMente. Leggere per comprendere"

Redazione

In occasione della manifestazione nazionale "Il Maggio dei Libri" (https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/) il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R.Settimo”, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, accoglierà tra i suoi ospiti tre noti scrittori che con le loro opere hanno stimolato studenti e docenti e innescato riflessioni e spunti culturali. Il tema di quest’anno è "ContemporaneaMente. Leggere per comprendere".

Aprirà la rassegna la studiosa dantista Maria Soresina che presenterà il libro "Per una lettura alternativa della Divina Commedia" nel quale ha raccolto i suoi numerosi e interessantissimi studi critici sull’opera di Dante e presenterà, in particolar modo, il suo ultimo e innovativo approccio critico su Dante cataro. Il suo intervento è previsto per giorno 13 maggio alle ore 09:00 in Aula Magna.

Lo scrittore Salvatore Sutera, giorno 18 alle ore 10:30, ci parlerà del suo interessantissimo libro “Una calda scia di sangue”, giallo ambientato in Sicilia prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. I misteriosi delitti che turbano un tranquillo paese dell’entroterra sono il pretesto per presentare vizi e virtù di una Sicilia dorata per il caldo zolfo delle miniere, fonte di grande ricchezza in quegli anni, in una storia venata di amarezza che riesce, grazie all’abilità dello scrittore,anche a farci sorridere con bonaria e sorniona ironia.

Il terzo incontro si svolgerà il 19 alle ore 09:30. Vanessa Ambrosecchio, autrice del romanzo “Tutto un rimbalzare di neuroni”, racconterà ai nostri studenti le fatiche del suo lavoro di scrittrice che adopera una scrittura leggera e autoironica. La storia è il racconto dei due anni trascorsi in lockdown e della dad in una scuola media di Palermo, sita in un quartiere popolare. Le esilaranti e paradossali situazioni narrate in prima persona fanno emergere, però, la triste e assurda situazione in cui si trova ad operare la scuola e tutti coloro che vi ruotano intorno. Per chi ama la lettura o per chi è curioso di ascoltare come nasca un'opera letteraria sono tre appuntamenti da non perdere.



