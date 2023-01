Attualita 342

Il maestro nisseno Alfonso Torregrossa premiato al Budokan Giappone - 8° dan

Duri allenamenti e l'attento studio dell'Aikido hanno contribuito per il nisseno a vivere un'esperienza ricca e fruttifera

Redazione

Il maestro nisseno Alfonso Torregrossa ,premiato al Budokan di Ota (Giappone) con il Grado di 8° dan in Daito Ryu Jujutsu . Il Primi Italiano a ricevere questo altissimo risultato in Giappone. Il Daito Ryu Jujutsu è un'arte dei samurai di 1200 anni tesoro nazionale del Giappone, il Daito-Ryu Aikijujutsu è un'arte marziale giapponese tradizionale trasmessa per generazioni all'interno della famiglia Takeda , considerato in Giappone la più grande scuola di Arti Marziali praticata un tempo solo dai Samurai di alta classe . Oggi divulgata al mondo sotto varie line di studio . Il Maestro Torregrossa rappresenta da anni in Italia e in Europa la linea di Matsusa Sensei (allievo di Takeda ) oggi eredita dal suo Insegnante Kancho Takase erede della scuola di Daito Ryu Aiki Jujutsu Renshinkan .

Sono stati giorni intensi di allenamenti che hanno visto il maestro Torregrossa impegnato nuovamente in Giappone , nella terra dei Samurai per imparare al meglio per poi riversare tutto ai propri allievi di Caltanissetta e di altre citta Italiane. "Ho sfruttato ogni giorno del mio soggiorno al meglio - racconta - dallo studio della lingua Giapponese allo studio del Jujutsu più antico , allo studio dell’ Aikido con il Sensei Teruo Tsuihiji erede della scuola di Iwama Aikido, allo studio del Kyokushinkai di Tokyo con Shihan Shigeo Niitsu e ho anche diretto alcuni seminari privati di Jujutsu , Krav Magà a Tokyo . Un esperienza molto ricca e fruttifera che ha arricchito ancora una volta il mio bagaglio tecnico iniziato a Caltanissetta nel 1976 con il compianto Alberto Carrubba, il mio primo insegnante di Judo. Nonostante il mio nuovo alto livello sarò sempre un allievo perché nella vita c’è sempre da imparare".



