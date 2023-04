Cronaca 647

Il litigio per un incidente, l'incendio del bar e poi l'arresto dei carabinieri

È accaduto a Patti, in provincia di Messina. Nell'appartamento di un 26enne trovati gli indumenti indossati la notte dell'incendio

Redazione

Incendia un bar perché indispettito dal comportamento del proprietario. E’ accaduto a Patti, in provincia di Messina. Un uomo di 26 anni avrebbe appiccato le fiamme al locale dell’uomo con cui il giorno prima aveva avuto una discussione per un incidente. La sera prima infatti il ventiseienne, a bordo di uno scooter, aveva avuto un incidente a causa del quale aveva causato ingenti danni al locale. Il proprietario aveva quindi avanzato delle richieste di risarcimento che avevano indispettito il giovane tanto da spingerlo, la notte dopo, ad appiccare un incendio in due punti diversi del bar.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco mentre i carabinieri, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni del proprietario, hanno identificato il giovane. Nel suo appartamento, i militari hanno trovato gli indumenti indossati dall’arrestato la notte dell’incendio e una tanica di benzina. Il ventiseienne arrestato per danneggiamento seguito da incendio aggravato si trova agli arresti domiciliari.



