Il Lions Club Gela Host inaugura l'anno sociale: illustrati i progetti per la città

Ad inaugurare l'anno sociale del club services, è stato il presidente Sergio Antonuccio affiancato dal suo staff

Redazione

27 Settembre 2021 15:57

Il Lions Club Gela Host, presieduto dall'avvocato Sergio Antonuccio, lo scorso 24 settembre, alla presenza delle più alte cariche del Distretto 108YB Sicilia e del sindaco Lucio Greco, ha aperto l'anno sociale 2021-2022, nel corso del qualeè stato presentato il Programma dei Service che il prestigioso Club si propone di realizzare. Un Programma che si snoderà seguendo le linee programmatiche tracciate dal nostro governatore, Francesco Cirillo, con particolare attenzione ai grandi temi cari ai Lions per migliorare la salute ed il benessere, rafforzare la comunità e proteggere le persone vulnerabili.

In questo percorso sarò affiancato dal mio staff: Nicola Alessio Gennuso, Segretario; Alessandro Cannizzaro, Tesoriere; Salvatore Incardona, Cerimoniere; Salvatore Migliore, Global Service Team e Sandra Bennici, Vice Cerimoniere. Il Programma tiene conto della “vita interrotta” e quindi, in continuità con chi mi ha preceduto in questi tristi e difficili ultimi due anni, Nicola Gennuso e Michele Greca, sono previste tutte quelle attività che, purtroppo, non è stato possibile portare a termine, ma anche nuove attività di respiro Internazionale, Nazionale e Distrettuale, senza dimenticare che la nostra attività si svolge innanzitutto sul nostro territorio. Solo alcuni dei service che il Club si propone di realizzare:

1) innanzitutto il “PROGETTO KAIRÓS”. Il progetto si prefigge l'obiettivo di riuscire a migliorare l'integrazione scolastica e sociale delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo spesso consideriamo “diverse” da noi “presunti normodotati”, finendo con il privarle della loro dignità umana. È per questo motivo che, in collaborazione con il Liceo Scientifico Elio Vittorini vogliamo realizzare una “Stanza multisensoriale” per la stimolazione dei 5 sensi in maniera controllata e che permetta l'interazione tra questi soggetti.

2) "UN PROGETTO PER LA MIA CITTA’", che contiene una serie di attività, tra cui "COLORIAMO TUTTI I MURI". Il Service, che vedrà la collaborazione dell’artista gelese ma di respiro internazionale, Roberto Collodoro, insieme ad altre attività come Il Giardino del Peripatio o Un Tetto su Gela Antica, si pone l’obiettivo di recuperare e riqualificare aree urbane della nostra città.

3) “SERVIZIO DAL CUORE” . Tra le attività che rientreranno in questo service ci sarà quella che abbiamo chiamato “A GONFIE VELE”. Saranno brevi gite in barca con ragazzi con delle disabilità per regalare loro momenti di gioia. Sono altresì presenti tutta una serie di attività dirette alla prevenzione della salute ed alla sensibilizzazione su temi come quelli dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'educazione civica.

Si tratta di un programma importante e fitto di attività da affrontare con spirito di Tolleranza, cioè ponendoci nella condizione di disponibilità ed apertura verso gli altri, e Compassione, nella accezione positiva di Nietzsche, che ci fa provare pietà per le difficoltà altrui ma ci dà soprattutto la consapevolezza che con il nostro doveroso intervento metteremo fine ad una irritante ingiustizia. Al Sindaco abbiamo assicurato che siamo pronti a dare il nostro contributo per aprire effettivi e concreti ambiti di collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di progetti condivisi di utilità sociale e di interesse generale.



