Il Lions Castelli di Caltanissetta aderisce alla fondazione Internazionale delle Città murate

Consegnato il martelletto della Campana al Presidente per l'anno sociale 2023-2024 Domenico Bonelli

Lo scorso 24 giugno, in un noto Hotel cittadino, sede sociale del Club, si è tenuta la Cerimonia della 27^ Charter nigth e del Passaggio della Campana del Lions Club "Caltanissetta dei Castelli".

La serata ha avuto inizio, dopo la lettura di innumerevoli messaggi di saluto da parte delle più alte cariche del Distretto Lions 108yb Sicilia, con la presentazione di nuovi soci del Leo Club "Caltanissetta dei Castelli", Cristina Faraci ed Andrea La Corte (Salvatore Faraci era assente per impegni personali).

Poi durante un'apposita Cerimonia del Leo Club ai nuovi Soci saranno consegnati i distintivi.

Quindi ha preso la parola il Presidente uscente dell'anno sociale 2022-2023, Antonio Alberto Stella, per la relazione finale, durante la quale ha riassunto brevemente le attività svolte dal Club, rinviando per i dettagli alla rivista di fine anno che poi è stata distribuita agli intervenuti.

Ha avuto luogo anche la conclusione dell'ultima attività, ovvero la firma delle pergamene che sanciscono l'ingresso di "Caltanissetta dei Castelli" nella Fondazione Internazionale delle Città murate dei Lions Club.

Nel corso dell'anno, infatti, grazie ad una relazione redatta dalla storica Rosanna Zaffuto Rovello, il Club ha chiesto alla Fondazione di poter entrare a far parte del prestigioso sodalizio internazionale che riconosce l'esistenza di mura di cinta nelle città.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione ha ravvisato che vi erano gli estremi per l'accettazione ed ha iscritto il Club "Caltanissetta dei Castelli" al numero 226 del Registro ufficiale.

Adesso il Vice Presidente della Fondazione, Francesco Butera, ha firmato le pergamene insieme al Presidente del Club, al referente del Club per la Fondazione, Vincenzo Falzone, al Presidente della Pro Loco Nissena Luca Miccichè. Il Sindaco Roberto Gambino non è potuto intervenire, ed ha firmato il lunedì successivo nella Casa comunale.

Adesso le pergamene saranno incorniciate (sono in copia conforme) e saranno esposte una al Comune di Caltanissetta, una alla Pro Loco nissena ed una rimarrà al Club.

Subito dopo il Presidente uscente ha consegnato delle targhe di riconoscimento per la collaborazione prestata ai membri del Consiglio Direttivo uscente e si è proceduto al passaggio di consegne con il cambio di distintivi, la consegna del martelletto della Campana al Presidente per l'anno sociale 2023-2024, Domenico Bonelli, che ha consegnato un riconoscimento al predecessore ed ha pronunciato il discorso di insediamento presentando il nuovo Consiglio direttivo che, oltre al Presidente, vede la presenza di Salvatore Notarstefano 1° Vice Presidente, Giuseppe Scriminaci 2° Vice Presidente, Andrea Capizzi Segretario, Nunzio Rinaldi Tesoriere, Giuseppe D'Anna Cerimoniere, Marinella Spanò Consigliere e vice Cerimoniere, Filippo Cammarata Consigliere e Censore, Sandra Serpente e Michele Distefano Consiglieri, Antonio Alberto Stella immediato Past Presidente.

Nel corso della serata è stata consegnata una targa particolare e commemorativa alla famiglia Maira, in ricordo del Socio decano e fondatore Giuseppe Maira, deceduto nello scorso mese di maggio.

Presente la moglie ed i figli con le consorti. E' stato un momento molto commovente durante il quale è stata ricordata la figura di un Socio che ha sempre mostrato attaccamento ai grandi valori etici e sociali del Lions International e che è stato di grande traino per il Club e supporto anche morale per tutti i consoci.

La Cerimonia, alla quale ha partecipato la Cerimoniera Distrettuale Daniela Cannarozzo, è stata conclusa dal Presidente della IX Circoscrizione distrettuale, Nicola Alessio Gennuso, che ha ringraziato tutto il Club per il grande aiuto che ha dato sul territorio ed anche a supporto delle iniziative di Zona e Circoscrizione, per aver sviluppato Services locali, Distrettuali e Nazionali, ed ha augurato un buon lavoro al nuovo Direttivo ed a tutti i Soci.

Al termina della Cerimonia ha avuto luogo un'agape sociale con il classico taglio della torta celebrativa.



