Attualita 573

Il liceo Volta di Caltanisetta vince i campionati studenteschi in tutte le discipline sportive

Corsa campestre, basket, tennis da tavolo e calcio a 5: i ragazzi del liceo hanno sbaragliato tutti i campi

Redazione

16 Marzo 2023 07:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-liceo-volta-di-caltanisetta-vince-campionati-studenteschi-in-tutte-le-discipline-sportive Copia Link Condividi Notizia

Anno sportivo indimenticabile per gli studenti dell’Istituto superiore A. Volta che in tutte le discipline dei campionati studenteschi hanno vinto qualificandosi per le fasi regionali. Grazie al fondamentale supporto fornito dai ragazzi del Liceo Sportivo, l’istituto Volta si è distinto in tutti gli sport previsti dai campionati studenteschi delle scuole superiori della provincia. Ha iniziato la serie di vittorie il Prof. Leonardi Nicolino vincendo con i suoi allievi la fase Provinciale della corsa campestre sia Maschile che femminile. Dopo è stato il momento del cacio a 5 dove i ragazzi del Volta, guidati dalla Professoressa Michela Di Gangi e dal Prof. Emilio Galiano hanno sbaragliato il campo vincendo tutte le gare con diversi gol di stacco e qualificandosi per la fase interprovinciale.

Anche il basket è stato dominato dalla formazione del Volta; in questa occasione i ragazzi seguiti dal Prof. Galiano hanno vinto il torneo 3c3, conquistando il passaggio alla fase regionale. Gli sport con le racchette sono stati campo di vittoria per gli studenti del Volta infatti sia nel tennis tavolo che nel Badminton le formazioni maschili e femminili hanno conquistato altre due belle vittorie che porteranno i ragazzi del liceo alle fasi regionali. Tutti gli alunni che hanno vinto le fasi provinciali nel mese di aprile saranno impegnati nelle fasi regionali, ma come sottolinea il dirigente dell’Istituto Vito Parisi, “solo se riusciamo a far conciliare la passione per lo studio con la passione per lo sport possiamo dire che abbiamo ottenuto un vero successo scolastico”.



Anno sportivo indimenticabile per gli studenti dell'Istituto superiore A. Volta che in tutte le discipline dei campionati studenteschi hanno vinto qualificandosi per le fasi regionali. Grazie al fondamentale supporto fornito dai ragazzi del Liceo Sportivo, l'istituto Volta si è distinto in tutti gli sport previsti dai campionati studenteschi delle scuole superiori della provincia. Ha iniziato la serie di vittorie il Prof. Leonardi Nicolino vincendo con i suoi allievi la fase Provinciale della corsa campestre sia Maschile che femminile. Dopo è stato il momento del cacio a 5 dove i ragazzi del Volta, guidati dalla Professoressa Michela Di Gangi e dal Prof. Emilio Galiano hanno sbaragliato il campo vincendo tutte le gare con diversi gol di stacco e qualificandosi per la fase interprovinciale. Anche il basket è stato dominato dalla formazione del Volta; in questa occasione i ragazzi seguiti dal Prof. Galiano hanno vinto il torneo 3c3, conquistando il passaggio alla fase regionale. Gli sport con le racchette sono stati campo di vittoria per gli studenti del Volta infatti sia nel tennis tavolo che nel Badminton le formazioni maschili e femminili hanno conquistato altre due belle vittorie che porteranno i ragazzi del liceo alle fasi regionali. Tutti gli alunni che hanno vinto le fasi provinciali nel mese di aprile saranno impegnati nelle fasi regionali, ma come sottolinea il dirigente dell'Istituto Vito Parisi, "solo se riusciamo a far conciliare la passione per lo studio con la passione per lo sport possiamo dire che abbiamo ottenuto un vero successo scolastico".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare