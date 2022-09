Attualita 120

Il liceo classico Eschilo accoglie gli studenti, "con ulisse nel mare della conoscenza" il tema scelto

Il dirigente Maurizio Tedesco ha sottolineato che il futuro si può costruire solo acquisendo competenze

Redazione

"Con Ulisse nel mare della conoscenza" è stato il tema scelto da docenti e studenti del Liceo Classico Eschilo per accogliere il primo giorno di scuola gli iscritti alle classi quarte del Ginnasio. Una scelta che si lega all'evento culturale dell'estate 2022 in città cioè la mostra sul mito di Ulisse a Bosco Littorio ma anche con la mission del Liceo Classico che - come ha sottolineato il dirigente scolastico Maurizio Tedesco- è quella di fornire ai giovani studenti le coordinate per andare oltre. Nel suo saluto agli studenti, alla presenza anche di molti genitori, il dirigente ha sottolineato che il futuro si può costruire solo acquisendo competenze e che queste non sono a buon mercato ma si conquistano con studio, impegno e sacrificio. Alcune scene del mito di Ulisse interpretato da Rocco Vella su testo della prof ssa Concetta Massaro e l'interpretazione da parte di Angelo Bongiovanni della canzone Alba Chiara di Vasco Rossi in lingua latina su testo delle prof.Lella Oresti e Concetta Massaro sono stati due dei momenti di una cerimonia di accoglienza che ha visto protagonisti i rappresentanti d'istituto e alcuni liceali. Dopo lo spettacolo la vita interna e gli spazi comuni sono sttati llustrati dai liceali ai nuovi arrivati attraverso un giro della scuola



