Il quarto policlinico in Sicilia: Gambino convoca la conferenza dei sindaci e la consigliera Petitto chiede un consiglio comunale monotematico

Dopo l'emendamento approvato con la finanziaria regionale la classe politica si muove per evitare lo "scippo" a Caltanissetta

Redazione

Stamattina il sindaco Roberto Gambino ha convocato la conferenza dei sindaci per lunedì 20 febbraio, per le opportune determinazioni sull’emendamento approvato in finanziaria regionale relativo all’istituzione del quarto policlinico universitario. Nel frattempo anche il consigliere comunale Annalisa Petitto ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale un monotematico per discutere del "Policlinico a Caltanissetta".

Per la consigliera comunale la convocazione è urgente visto che il tema è ampiamento sentito e dibattuto dalla collettività nissena tanto che sono nati alcuni movimenti spontanei, associazioni e liberi cittadini "evidenziando la necessità che le Istituzioni tutte, in primis il civico consesso, prenda posizione sul tema “Policlinico a Caltanissetta", questione politica di primario interesse per il futuro della comunità nissena".

Il civico consesso secondo l'istanza della consigliera Petitto deve essere "aperto all’intera comunità nissena e, soprattutto ai tutti i Sindaci dei comuni della provincia nissena e a tutta la deputazione nazionale e regionale di Caltanissetta". "Il consiglio comunale - dice l'avvocato Petitto - è la è la sede ufficiale deputata alla discussione, all’approfondimento, al confronto, al dibattito politico su vicende di tale e tanta rilevanza per la comunità nissena ed è certamente l’organo da cui può essere espressa la volontà della città attraverso la votazione di documenti o mozioni che supportino l’iniziativa del Sindaco e della Giunta".



