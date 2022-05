Attualita 142

Donare con il cuore, all'istituto Russo di Caltanissetta raccolta fondi da destinare all'Ucraina

La scuola ha deciso di dare il suo contributo raccogliendo una significativa somma di denaro tra docenti e alunni

Redazione

Sensibilità, impegno e solidarietà sono le connotazioni principali che contraddistinguono gli alunni dell’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta. La scuola ha deciso, infatti, come risposta alla grave emergenza umanitaria in corso in Ucraina, di dare il suo contributo raccogliendo una significativa somma di denaro tra docenti e alunni. Tale somma è stata poi donata alle organizzazioni umanitarie Croce Rossa Italiana, l’UNHCR e l’UNICEF che stanno prestando soccorso ed assistenza alle persone colpite dalla guerra. Tale iniziativa è partita dagli stessi studenti ed in particolare dalla giovane Livia Bartolozzi della VCL che con il suo entusiasmo è riuscita a coinvolgere l’intera scuola mediante i rappresentanti di istituto.

Tra questi, Alessio Randazzo si è distinto in modo particolare per l’impegno e la disponibilità dedicati alla raccolta. A tale iniziativa ha partecipato, inoltre, anche il corpo docente della scuola che ha mostrato di condividere l’entusiasmo e lo spirito dei suoi studenti. "È emozionante vedere come i giovani di oggi - riferisce la prof.ssa Cettina Callari - siano sensibili a ciò che accade nel mondo e vogliano dare il proprio contributo per migliorarlo”. Secondo Mykyta Paliienko, ragazzo ucraino appena diciassettenne costretto a fuggire da Kiev a causa della guerra e che da due settimane frequenta l’istituto, “donare è il migliore aiuto che voi possiate dare al mio paese”. E l’IISS “Luigi Russo” ha fatto la sua parte.



