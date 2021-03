Attualita 314

Il governo Draghi prepara un bonus da 3 mila euro: ecco a chi spetta

E' arrivato il Decreto Sostegno, che dovrebbe mettere in campo un bonus da 3.000 euro, destinato ad alcune categorie di lavoratori

Redazione

09 Marzo 2021 16:13

Il nuovo Governo guidato da Mario Draghi ha preparato un nuovo bonus da 3.000 euro. Molti lavoratori lo potrebbero ricevere a breve. L'esecutivo starebbe proprio, in questi giorni, definendo le nuove misure che dovrebbero andare in soccorso alle famiglie in difficoltà e dare loro un aiuto molto importante. Questo nuovo bonus dovrebbe essere contenuto all'interno del tanto atteso Decreto Sostegno. Il nuovo provvedimento, così come è possibile dedurre dal nome, avrebbe lo scopo di portare un concreto sostegno alle famiglie ed alle imprese, che sono state colpite dalla crisi economica causata dai vari lockdown, messi in atto per contenere la pandemia.

Ricordiamo, infatti, che molte attività sono state costrette a chiudere anche nel 2021 e questo sta comportando delle pesanti ripercussioni economiche sulle attiività. Mario Draghi ne è consapevole. Ci sono sempre più persone, sempre più famiglie che si trovano in difficoltà con la gestiione del badget mensile. La situazione economica del paese è diventata davvero drammatica: il Governo deve necessariamente intervenire e garantire un'aiuto alle persone che sono in difficoltà. Su questi presupposti è arrivato il Decreto Sostegno, che dovrebbe mettere in campo un bonus da 3.000 euro, destinato ad alcune categorie di lavoratori.

Quello che possiamo anticipare in questa sede sono soltando alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Per l'ufficialità è necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Sostegno: per il momento sappiamo che il bonus avrà un importo pari a 3.000 euro e dovrebbe essere rivolto ai lavoratori stagionali del turismo. Tra questi dovrebbero rientrare anche i lavoratori stagionali degli stabilimenti balneari e deli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti e i lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva. Con ogni probabilità potranno usufruire di questa misura anche i lavoratori dello spettacolo e i soggetti incaricati delle vendite a domicilio. Fonte Pierpaolo Molinengo, Trendonline.it - l'articolo completo a questo link https://www.trend-online.com/risparmio/bonus-3000-euro-draghi/



