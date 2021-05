Attualita 37

Il governo concede una proroga per gli sfratti esecutivi, boccata d'ossigeno per tante famiglie nissene

Il Sunia chiede un intervento da parte delle istituzioni locali affinchè affrontino il problema di intere famiglie

Redazione

06 Maggio 2021 19:03

Il Governo ha concesso una proroga per gli sfratti esecutivi limitata ai provvedimenti emessi successivamente al 28 Febbraio 2020. "Una risposta, un interessamento a livello nazionale che allieva lo stato d'ansia in cui vivono molte, tante famiglie Gelesi e dell'intera provincia di Caltanissetta", afferma la segretaria provinciale del Sunia, composta da Giuseppe Lombardo e Iside Licata. "Da mesi - spiega il Sunia - abbiamo assistito ad un continuo via vai presso le nostre sedi di intere famiglie con prole a seguito, che in cerca di risposte da parte di istituzioni locali assenti, avrebbero voluto trovare conforto. Da mesi noi abbiamo invitato il Sindaco della città di Gela, le istituzioni locali ma ad oggi solo silenzio ed inerzia nel collaborare ad una soluzione quando più possibile tempestiva che possa porre rimedio alla esigenza abitativa che dilaga in città. Noi continuiamo ad essere disponibili ad immediato incontro onde evitare che questi rattoppi a livello normativo possano diventare comode culle per chi ha il potere ed il dovere di fare e non fa. Si pensi che nella nostra città non vi sono graduatorie aggiornate né bandi per accedere alle case di edilizia pubblica per chi pur possedendone i requisiti a breve si ritroverà in strada. Il Sunia di Caltanissetta non vuole questo, non vuole tapparsi gli occhi né tanto meno sta al gioco dei continui rimbalzi delle famiglie tra le diverse istituzioni che negano la loro palese competenza in materia".

