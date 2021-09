Sport 191

Il Giro di Sicilia domani passerà da Gela: ecco tutti i divieti previsti a partire dalle 11.30

Saranno interdetti la sosta ed il transito veicolare e pedonale in tutte le strade interessate dal percorso e in quelle che vi sboccano

Redazione

27 Settembre 2021 14:08

Il comando di Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza per disciplinare la viabilità in occasione del passaggio del "Giro di Sicilia" di domani, all’interno della tappa Avola – Licata. Saranno interdetti la sosta ed il transito veicolare e pedonale in tutte le strade interessate dal percorso e in quelle che vi sboccano, e previste alcune limitazioni e deviazioni per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva. L’ordinanza entrerà in vigore alle ore 11.30 di domani, martedì 28 Settembre 2021, e cesserà a fine gara. Ecco i dettagli:

1. DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI nelle seguenti strade: via Manfredi, tratto compreso tra la via Via Falcone e la rotatoria SS117 bis; via Livatino, tratto compreso tra la via Falcone e la via Gen. Cascino; via dell’Acropoli, tratto compreso tra la via Gen. Cascino e la via Fiume Gela; via Fiume Gela, tratto compreso tra via dell’Acropoli e viale Imperatore Federico II di Svevia; viale Imperatore Federico II di Svevia, tratto compreso tra la via Fiume Gela e la rotatoria di viale Cortemaggiore; viale Cortemaggiore, tratto compreso tra il viale Imperatore Federico II di Svevia e il viale Indipendenza; viale Indipendenza, tratto compreso tra il viale Cortemaggiore e viale E. Mattei; viale E. Mattei tratto compreso tra il viale indipendenza e la rotatoria SS115;

2. DIVIETO DI TRANSITO per tutti (ad eccezione di ciclisti, organizzatori, staffetta, accompagnatori ecc.) lungo il seguente percorso: ROTATORIA CON SS.117 - VIA MANFREDI - VIA LIVATINO - VIA DELL’ACROPOLI - VIA FIUME GELA - VIALE IMPERATORE II DI SVEVIA - VIALE CORTEMAGGIORE - VIALE INDIPENDENZA - VIALE E. MATTEI - ROTATORIA CON SS.115;

3. DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 11.30 A FINE MANIFESTAZIONE in tutte le strade che intersecano il viale Imperatore Federico II di Svevia, e quindi: Viale Imperatore Federico II di Svevia ang. via Fiume Gela, Via Vespucci ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, Via Remo ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, Via Vasile ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, Via Colombo ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, Via Matteotti ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, Via Borsellino ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, ingresso Porto Rifugio ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, via Sofonisba ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, via Sobrero ang. viale Imperatore Federico II di Svevia, viale Cortemaggiore ang. viale Imperatore Federico II di Svevia.

4) DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE SULLE CARREGGIATE DELLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEI CICLISTI I possessori di cani e gatti che possano accedere accidentalmente al percorso, sono tenuti a provvedere alla attenta custodia dei propri animali. E’ fatto obbligo a chiunque di attenersi scrupolosamente a questi provvedimenti.

Sarà cura del Comitato Organizzatore dell’evento sospendere tempestivamente la gara in caso di emergenza, per consentire il passaggio di mezzi di soccorso o addetti alla pubblica sicurezza; verificare la percorribilità e la sicurezza dell’itinerario interessato dalla gara ciclistica; vigilare sui bivi e sulle intersezioni; garantire la presenza di un Medico di gara e di almeno un’ambulanza; attuare tutte le misure di prevenzione per l’incolumità dei cittadini e dei partecipanti. Al termine della manifestazione gli organizzatori procederanno immediatamente alla rimozione di tutti i cartelli e di tutte le transenne.



