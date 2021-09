Sport 91

Il Giro di Sicilia attraverserà il lungomare di Gela: limiti alla circolazione e divieto di sosta

Il lungomare sarà off limits domani dalle 13 alle 17. E' interessato il tratto tra via Mare e via Borsellino

Redazione

15 Settembre 2021 16:45

Il lungomare di Gela, sarà interessato dal Giro di Sicilia, in occasione della tappa Avola – Licata del 28 settembre (passaggio previsto nel primo pomeriggio). Per questo, il Comando di Polizia Municipale ha disposto con una ordinanza alcuni cambiamenti urgenti alla viabilità validi per la giornata di domani, 16 settembre, per permettere il corretto svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto stradale interessato dalla gara ciclistica, al fine di garantire la massima sicurezza dei partecipanti. I lavori, lo ricordiamo, sono stati commissionati e finanziati dalla Regione.

Pertanto, domani dalle ore 13 alle ore 17 saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e la circolazione a senso unico alternato sul Lungomare Federico II, nel tratto tra via Mare e via Borsellino.

La ditta incaricata provvederà a segnalare i lavori e le modifiche alla viabilità con apposita segnaletica verticale e orizzontale, mobile e di cantiere



