Sport 97

Il Giro di Sicilia attraverserà il lungomare di Gela: chiusura anticipata di scuole e mercato

Sarà inoltre in vigore un'ordinanza di chiusura del traffico veicolare nelle strade interessate dal giro

Redazione

25 Settembre 2021 12:45

Martedì 28 settembre, da Gela passerà il Giro di Sicilia. I ciclisti arriveranno da Vittoria e percorreranno il tratto che va da via dell’Acropoli a viale Enrico Mattei, attraversando tutto il lungomare. Poi si dirigeranno a Licata, dove è prevista la tappa. Il passaggio da Gela è previsto dalle ore 14 alle 14.30 e, per disciplinare al meglio il traffico, sono in fase di emissione una serie di ordinanze. La prima prevede la chiusura del mercato settimanale alle ore 12, in modo da far defluire tutto il traffico. Le lezioni a scuola, invece, dovranno terminare alle ore 11 e il provvedimento si estende a tutti gli istituti di ogni ordine e grado, anche privati. Infine, dalle ore 13 e fino a fine gara, sarà in vigore l’ordinanza di chiusura del traffico veicolare nelle strade interessate dal giro.



Martedì 28 settembre, da Gela passerà il Giro di Sicilia. I ciclisti arriveranno da Vittoria e percorreranno il tratto che va da via dell'Acropoli a viale Enrico Mattei, attraversando tutto il lungomare. Poi si dirigeranno a Licata, dove è prevista la tappa. Il passaggio da Gela è previsto dalle ore 14 alle 14.30 e, per disciplinare al meglio il traffico, sono in fase di emissione una serie di ordinanze. La prima prevede la chiusura del mercato settimanale alle ore 12, in modo da far defluire tutto il traffico. Le lezioni a scuola, invece, dovranno terminare alle ore 11 e il provvedimento si estende a tutti gli istituti di ogni ordine e grado, anche privati. Infine, dalle ore 13 e fino a fine gara, sarà in vigore l'ordinanza di chiusura del traffico veicolare nelle strade interessate dal giro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare