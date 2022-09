Attualita 271

Il gelo di melone: ecco come preparare il dolce tipico siciliano goloso e rinfrescante

Vi serviranno solo tre ingredienti: anguria, zucchero e amido di mais

E' una specialità golosa e rinfrescante, tipica della Sicilia: è il gelo di anguria, detto gelo di melone, probabilmente creato ai tempi della dominazione araba in Sicilia o inventata nel Basso Medioevo, dalla popolazione albanese che si stabilì a Palermo. La ricetta di questo dolce al cucchiaio è davvero molto facile, il dolce si presenta sotto l’aspetto di una gelatina al cocomero lucida e con un colore molto acceso, perfetto come dessert di fine pasto e per una merenda. Noi vi proponiamo la ricetta del blog Giallozafferano.it

Vi serviranno solo tre ingredienti: anguria, zucchero e amido di mais, pochi minuti di cottura e poi si lascia in frigorifero per qualche ora, la consistenza non è come quella di una gelatina ma molto cremosa.

Ingredienti:

-1 kg anguria (cocomero)

-50 g amido di mais (maizena)

-120 g zucchero

-granella di pistacchi

Preparazione: per prima cosa tagliate l’anguria, togliete tutti i semini e la buccia. Tagliate l’anguria a pezzi e passatela con il passaverdure, oppure se preferite potete frullarla e poi filtrarla con un colino. Mettete il succo di anguria in una pentola e aggiungete l’amido di mais e lo zucchero a freddo, mescolate con un cucchiaio di legno per scioglierli completamente. Mettete il succo di cocomero sul fuoco a calore molto basso e fate cuocere per circa 15 minuti mescolando spesso.Quando il composto sarà ben denso, trasferitelo negli stampini leggermente unti di olio e lasciateli raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero per circa 3-4 ore. Servite il gelo di anguria o gelo di melone con della granella di pistacchi, gocce di cioccolato oppure come fanno in Sicilia con la zuccata.





