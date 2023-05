Cronaca 896

Il fidanzato vuole lasciarla e lei si dà fuoco ai capelli: donna in gravi condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, la 65enne si sarebbe cosparsa il capo di un liquido infiammabile, presumibilmente alcol, per poi appiccare le fiamme

Redazione

Non avrebbe accettato la fine della relazione con il compagno e si sarebbe data volontariamente fuoco, incendiandosi i capelli. Sarebbero queste le motivazioni che avrebbero spinto una donna di 65 anni a compiere l'estremo gesto, forse dopo l'ennesimo litigio con il suo compagno che le avrebbe annunciato la volontà di interrompere la loro storia d'amore. È accaduto a Suzzara, in provincia di Mantova, nella serata di venerdì scorso 5 maggio, intorno alle 21.30, nel bagno di casa della vittima. La donna è in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni, la 65enne si sarebbe cosparsa il capo di un liquido infiammabile, presumibilmente alcol, per poi appiccare le fiamme. Dopo il gesto estremo, la donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari della Croce Verde di Mantova, giunti sul posto. Necessario anche l'intervento di un elisoccorso, decollato da Bologna, che l'ha trasportata d'urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, reparto Grandi Ustionati. La donna ha riportato pesanti ustioni sul 40 per cento del corpo: coinvolti in particolare le zone bagnate dalla soluzione alcolica, cioè la testa, il cuoio capelluto, il volto e l'intero torso.



