Attualita 104

Il "Festival Universitario Nisseno della Ricerca" nei locali del Consorzio di corso Vittorio Emanuele

Mercoledì diversi momenti per illustrare i dati della ricerca medica, biomedica ed agraria

Redazione

09 Dicembre 2022 15:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-festival-universitario-nisseno-della-ricerca-nei-locali-del-consorzio-di-corso-vittorio-emanuele Copia Link Condividi Notizia

Nella giornata di mercoledì 14 dicembre 2022 si terrà a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta sito in Corso Vittorio Emanuele II, 92, la prima edizione del “Festival Universitario Nisseno della Ricerca”.I rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Palermo, Polo Territoriale di Caltanissetta, in seno al Consiglio d i Polo, Tommaso Marino e Veronica Sardo, in collaborazione con gli organi accademici e il Consorzio Universitario di Caltanissetta, hanno organizzato quest’evento per far conoscere le ultime novità in campo della ricerca medica, biomedica ed agraria e promuovere i percorsi di studi e le potenzialità lavorative che il territorio nisseno offre.

L’evento prevede due momenti: In mattinata si terrà un Congresso, limitato agli studenti universitari e ad una rappresentativa delle Scuole Secondarie di secondo grado presenti nel territorio, in cui otto Docenti afferenti ai Corsi di Studio presenti a Caltanissetta esporranno le loro ultime ricerche o una ricerca caratterizzante il loro percorso da studiosi. I docenti che hanno preso parte all’iniziativa sono la professoressa Italia Di Liegro, Presidente del Polo Territoriale di Caltanissetta, il Professore Celestino Bonura, la Professoressa Beatrice Belmonte, la Professoressa Francesca Toia, il Professore Giuseppe Giglia, il Professore Vincenzo La Carrubba, il Professore Francesco Carfì Pavia e il Professore Francesco Marra.

Durante il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, tutta la popolazione nissena è invitata per un momento di orientamento e divulgazione scientifica. In programma ci sono attività di workshop tenute da docenti afferenti ai Corsi di Studio presenti nel territorio nisseno. Si avrà anche l’opportunità d’interfacciarsi con aziende dei settori sopracitati, invitate a presenziare per raccontare direttamente agli studenti le sfide nel territorio e le possibilità lavorative presenti.

Grazie alla presenza del Centro d’Orientamento e Tutorato dell’Ateneo, gli studenti interessati potranno conoscere quali sono le opzioni post-laurea per il campo medico, biomedico e agrario. All’evento parteciperà anche l’Ersu, che darà informazioni in merito ai servizi erogati e ai bandi pubblicati dall’ente stesso, l’Ordine dei Medici, col ruolo di informare la popolazione studentesca su cosa sia l’Ordine e sulle sue funzioni, e l’Asp di Caltanissetta, che mostrerà le possibilità lavorative per i neo-laureati all’interno dell’azienda.

Saranno, infine, presenti dei Laureati presso la Sede Nissena dell’Università degli Studi di Palermo che si metteranno a disposizione per rispondere a quesiti, dubbi e curiosità inerenti alla propria tesi o elaborato finale, oltre che alla loro attuale situazione lavorativa. Chiunque voglia potrà interfacciarsi con loro, creando un momento di condivisione scientifica e di dialogo.



Nella giornata di mercoledì 14 dicembre 2022 si terrà a partire dalle ore 9:00, presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta sito in Corso Vittorio Emanuele II, 92, la prima edizione del "Festival Universitario Nisseno della Ricerca".I rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, Polo Territoriale di Caltanissetta, in seno al Consiglio d i Polo, Tommaso Marino e Veronica Sardo, in collaborazione con gli organi accademici e il Consorzio Universitario di Caltanissetta, hanno organizzato quest'evento per far conoscere le ultime novità in campo della ricerca medica, biomedica ed agraria e promuovere i percorsi di studi e le potenzialità lavorative che il territorio nisseno offre. L'evento prevede due momenti: In mattinata si terrà un Congresso, limitato agli studenti universitari e ad una rappresentativa delle Scuole Secondarie di secondo grado presenti nel territorio, in cui otto Docenti afferenti ai Corsi di Studio presenti a Caltanissetta esporranno le loro ultime ricerche o una ricerca caratterizzante il loro percorso da studiosi. I docenti che hanno preso parte all'iniziativa sono la professoressa Italia Di Liegro, Presidente del Polo Territoriale di Caltanissetta, il Professore Celestino Bonura, la Professoressa Beatrice Belmonte, la Professoressa Francesca Toia, il Professore Giuseppe Giglia, il Professore Vincenzo La Carrubba, il Professore Francesco Carfì Pavia e il Professore Francesco Marra. Durante il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, tutta la popolazione nissena è invitata per un momento di orientamento e divulgazione scientifica. In programma ci sono attività di workshop tenute da docenti afferenti ai Corsi di Studio presenti nel territorio nisseno. Si avrà anche l'opportunità d'interfacciarsi con aziende dei settori sopracitati, invitate a presenziare per raccontare direttamente agli studenti le sfide nel territorio e le possibilità lavorative presenti. Grazie alla presenza del Centro d'Orientamento e Tutorato dell'Ateneo, gli studenti interessati potranno conoscere quali sono le opzioni post-laurea per il campo medico, biomedico e agrario. All'evento parteciperà anche l'Ersu, che darà informazioni in merito ai servizi erogati e ai bandi pubblicati dall'ente stesso, l'Ordine dei Medici, col ruolo di informare la popolazione studentesca su cosa sia l'Ordine e sulle sue funzioni, e l'Asp di Caltanissetta, che mostrerà le possibilità lavorative per i neo-laureati all'interno dell'azienda. Saranno, infine, presenti dei Laureati presso la Sede Nissena dell'Università degli Studi di Palermo che si metteranno a disposizione per rispondere a quesiti, dubbi e curiosità inerenti alla propria tesi o elaborato finale, oltre che alla loro attuale situazione lavorativa. Chiunque voglia potrà interfacciarsi con loro, creando un momento di condivisione scientifica e di dialogo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare