Il dramma dei migranti asiatici al confine tra Italia e Slovenia al centro del dibattito dopo il film "Trieste è bella di notte"

L'incontro fissato alle 19 al teatro Regina Margherita è organizzato dalle associazioni "I Girasoli" e "Onde in movimento"

Redazione

Domani 17 maggio alle ore 19.00 al Teatro Margherita, su iniziativa delle Associazioni I Girasoli e Onde donneinmovimento col patrocinio del Comune di Caltanissetta, verrà proiettato il docufilm “Trieste è bella di notte” di Andrea Segre, Stefano Collizzolli e Matteo Calore, prodotto da ZaLab Film e Vulcano con il sostegno di Open Society Foundations, in collaborazione con Associazione Culturale ZaLab e Forum Per Cambiare L'ordine delle Cose in associazione con Banca Popolare Etica e in collaborazione con ICS e Rivolti ai Balcani con il patrocinio di Amnesty International e Medici Senza Frontiere.

Il film che è stato presentato in Selezione Ufficiale Fuori Concorso al 34° Trieste Film Festival lo scorso 22 gennaio, testimonia cosa accade al confine tra Italia e Slovenia, pochi chilometri sopra Trieste, dove i migranti asiatici della rotta balcanica che riescono ad attraversare la frontiera rischiano di essere fermati dalle forze dell'ordine e rispediti indietro fino in Bosnia, senza poter chiedere asilo. Storie che si intrecciano alle immagini realizzate con i telefonini durante i viaggi e al dibattito nelle istituzioni italiane.

Al termine della proiezione ci sarà un dibattito con Fausto Melluso, respondabile immigrazione dell’ARCI Sicilia e Giusi Nicolini, già sindaca di Lampedusa, premio Unesco per la pace 2017.



