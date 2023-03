Cronaca 743

Dolore per la morte del dodicenne deceduto dopo un malore a scuola: la salma restituita ai familiari

I sanitari del 118, con la dottoressa Anna Calcaterra, erano riusciti a rianimarlo. Il cuore aveva ripreso a battere, ma un’emorragia cerebrale si è rivelata fatale

Redazione

05 Marzo 2023 12:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-dodicenne-di-porticello-morto-dopo-un-malore-a-scuola-la-salma-restituita-ai-familiari Copia Link Condividi Notizia

“Solo Dio sa perché fa le cose. Non sarà mai facile dire addio a un bambino così allegro e speciale come lo eri tu, resta solo imparare da ciò che ci hai insegnato e ci hai lasciato a ciascuno di noi. È difficile accettare che la tua missione su questa terra sia già compiuta e ora sei in un posto migliore, ma resta solo lasciarti volare alto piccolino, così come sei stato grande in questa vita. Vivrai sempre nei nostri cuori e nei bei ricordi che ci hai lasciato. Sei già stato un angioletto sulla terra, solo che ora toccherà indossare le tue vere ali ed essere in paradiso, dove meriti di stare. Buon viaggio Cris”.

È questo uno dei post più commoventi che gira su Facebook dopo la morte del piccolo Cristian Miceli, il dodicenne di Porticello che venerdì mattina si è accasciato mentre era a scuola, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, nel Palermitano. Le condizioni del ragazzo - che era sano e non aveva mai avuto problemi di salute - erano apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, con la dottoressa Anna Calcaterra, erano riusciti a rianimarlo. Il cuore aveva ripreso a battere, ma un’emorragia cerebrale si è rivelata fatale.

Sono tanti i messaggi di cordoglio. Tanto dolore nella borgata di Porticello, dove la famiglia vive e il papà fa il pescatore. Tanta incredulità tra i compagni, a scuola in molti hanno pregato e organizzato veglie per il ragazzo. Su Facebook, Farina Francesco Rossella, scrive: “Ci mancherai Cristian un dolore incolmabile la vita e ingiusta, ci mancherai fai buon viaggio angioletto bello”. La pagina Facebook del comitato dei festeggiamenti Maria Santissima del Lume Porticello ha scritto: “Il comitato si stringe al dolore della famiglia Miceli per la perdita del giovane Cristian. La Madre SS del Lume lo accompagni con gli angeli in paradiso. Invitiamo tutti al silenzio e al rispetto del dolore della famiglia, in comunione con l’intera comunità”.

La famiglia Miceli ieri ha diffuso questo comunicato: “Come già sapete il nostro Cristian non c'è più. Abbiamo sentito l'affetto di tutta la comunità in questi due giorni, abbiamo sentito le vostre preghiere e il vostro calore. Nulla è bastato e nulla ha più senso, dobbiamo solo provare a sopravvivere. Vi prego, siate rispettosi in questo momento devastante per tutti noi”. La salma del piccolo Cristian Miceli è stata restituita ai genitori. La Procura ha deciso di restituire la salma per celebrare i funerali. Le esequie si svolgeranno nella chiesa della Madonna del Lume lunedì alle ore 10.30. (Gds.it)



"Solo Dio sa perché fa le cose. Non sarà mai facile dire addio a un bambino così allegro e speciale come lo eri tu, resta solo imparare da ciò che ci hai insegnato e ci hai lasciato a ciascuno di noi. È difficile accettare che la tua missione su questa terra sia già compiuta e ora sei in un posto migliore, ma resta solo lasciarti volare alto piccolino, così come sei stato grande in questa vita. Vivrai sempre nei nostri cuori e nei bei ricordi che ci hai lasciato. Sei già stato un angioletto sulla terra, solo che ora toccherà indossare le tue vere ali ed essere in paradiso, dove meriti di stare. Buon viaggio Cris". È questo uno dei post più commoventi che gira su Facebook dopo la morte del piccolo Cristian Miceli, il dodicenne di Porticello che venerdì mattina si è accasciato mentre era a scuola, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, nel Palermitano. Le condizioni del ragazzo - che era sano e non aveva mai avuto problemi di salute - erano apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, con la dottoressa Anna Calcaterra, erano riusciti a rianimarlo. Il cuore aveva ripreso a battere, ma un'emorragia cerebrale si è rivelata fatale. Sono tanti i messaggi di cordoglio. Tanto dolore nella borgata di Porticello, dove la famiglia vive e il papà fa il pescatore. Tanta incredulità tra i compagni, a scuola in molti hanno pregato e organizzato veglie per il ragazzo. Su Facebook, Farina Francesco Rossella, scrive: "Ci mancherai Cristian un dolore incolmabile la vita e ingiusta, ci mancherai fai buon viaggio angioletto bello". La pagina Facebook del comitato dei festeggiamenti Maria Santissima del Lume Porticello ha scritto: "Il comitato si stringe al dolore della famiglia Miceli per la perdita del giovane Cristian. La Madre SS del Lume lo accompagni con gli angeli in paradiso. Invitiamo tutti al silenzio e al rispetto del dolore della famiglia, in comunione con l'intera comunità". La famiglia Miceli ieri ha diffuso questo comunicato: "Come già sapete il nostro Cristian non c'è più. Abbiamo sentito l'affetto di tutta la comunità in questi due giorni, abbiamo sentito le vostre preghiere e il vostro calore. Nulla è bastato e nulla ha più senso, dobbiamo solo provare a sopravvivere. Vi prego, siate rispettosi in questo momento devastante per tutti noi". La salma del piccolo Cristian Miceli è stata restituita ai genitori. La Procura ha deciso di restituire la salma per celebrare i funerali. Le esequie si svolgeranno nella chiesa della Madonna del Lume lunedì alle ore 10.30. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare