Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta: "Basta polemiche, il Dubini e l'ex ospedale Vittorio Emanuele saranno sfruttati al meglio"

"Le scelte che come Asp di Caltanissetta stiamo portando avanti, sulla destinazione degli immobili, terranno conto delle rinnovate esigenze anche per gli aspetti didattici"

Redazione

Gli ex ospedali dell’ASP - “Vittorio Emanuele” e “Dubini” entrambi a Caltanissetta - saranno riqualificati e sfruttati al meglio per le esigenze della comunità. Lo assicura il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone.

“Abbiamo ricevuto due finanziamenti dalla giunta regionale - dice il manager - per un totale di quasi 14 milioni di euro che ci consentiranno di rendere pienamente fruibili, e per diverse esigenze, queste strutture di proprietà dell’azienda sanitaria provinciale. Riscontro in queste ore polemiche non giustificabili che non si sposano con il sentimento di gioia che dovremmo avere tutti insieme per il finanziamento ottenuto; finanziamento indispensabile per riqualificare integralmente due strutture che, in atto, sono parzialmente utilizzate.

Le scelte che come Asp di Caltanissetta stiamo portando avanti, sulla destinazione degli immobili, terranno conto delle rinnovate esigenze anche per gli aspetti didattici. Esigenze che - siamo consapevoli - sono mutate nel tempo e proprio per tale ragione saranno rimodulate per assicurare i servizi necessari, specie sul fronte universitario e nell’ambito sanitario. L’ASP di Caltanissetta, infatti, fa parte del consorzio universitario e siamo noi per primi a volerlo tutelare. Abbiamo tutto l’interesse affinché gli studenti possano godere del giusto spazio, in linea con le norme vigenti, e assicuriamo che saranno loro garantiti locali adeguati per soddisfare tutte le esigenze formative".



