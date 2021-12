Cronaca 1197

Il direttore generale dell'Asp Caltagirone smentisce fake news: "La Neurologia di Gela non è mai stata chiusa"

In una nota il manager fa sapere che nel pomeriggio ci sarà un ulteriore riunione di approfondimento

"In queste ultime ore sono venuto a conoscenza di una notizia che è stata veicolata circa la chiusura della Neurologia dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Premetto che tale notizia non è mai stata diffusa dalla Direzione Strategica Aziendale, la quale dovrebbe essere l’unica fonte aziendale deputata a diffondere notizie di tale rilevanza.

Certo è che in questi mesi abbiamo avuto alcune dimissioni di specialisti neurologi e nelle procedure ad oggi attivate non abbiamo avuto presentazioni di nuove candidature. Ciononostante abbiamo messo in campo ulteriori azioni straordinarie per l’immediato potenziamento dell’offerta assistenziale all’interno del PO di Gela dove la neurologia è pienamente coinvolta. Gli effetti di tale iniziative verranno alla luce tra circa un paio di settimane e nelle more che tale potenziamento sia attuato l’offerta assistenziale rimane invariata. Oggi pomeriggio avremo delle riunioni di approfondimento, ma ci tenevo a veicolare una corretta informazione onde evitare che qualcuno rappresentasse, senza averne titolo, decisioni che non mi appartengono. Durante la mia direzione mi sono adoperato per l’attivazione della UOC di Neurologia al PO V. Emanuele di Gela e non ho alcuna intenzione di fermarmi nel raggiungimento di un obiettivo strategico per la collettività gelese". A comunicarlo alla stampa il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone.



