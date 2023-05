Cronaca 841

Il direttore dell'Ipm di Caltanissetta Girolamo Monaco replica al Sinappe: "Non rispondo ad aggressività immotivata e gratuita"

Monaco ha fatto presente di essere disponibile ad ogni incontro relativo a utenza e personale

Redazione

Apprendo con infinita tristezza della decisione della Vostra redazione di dare sfogo a quanto rappresentato da un sindacato corporativista circa la gestione dell'istituto penale per i minorenni di Caltanissetta. (ndr. il riferimento è al comunicato stampa del sindacato Sinappe pubblicato dalla redazione a questo link https://www.seguonews.it/la-denuncia-del-sinappe-listituto-penale-minorile-di-caltanissetta-e-allo-sbando) La privazione dell'oggettivo riscontro alimenta l'idea di una informazione manipolata e non libera. Il sottoscritto, per educazione e per scelta etica, preferisce non rispondere all'aggressività immotivata e gratuita, dettata da interessi particolaristici. Resta disponibile ad ogni incontro, rappresentando che ogni problema relativo all'utenza o al personale è fonte di costante attenzione, nel pieno rispetto dei Fini Istituzionali, delle Leggi e dei Valori che reggono lo Stato.

Il direttore dell'IPM di Caltanissetta: Girolamo Monaco



