Cronaca 1812

Il direttore amministrativo dell'Asp di Caltanissetta Pietro Genovese conclude il suo incarico

Per tre anni ha affiancato il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone: "Spero di poter salutare telefonicamente tutti gli amici nisseni"

Redazione

"Si conclude oggi la mia esperienza professionale di Direttore Amministrativo presso l’asp di Caltanissetta. Tre anni intensi e di grandi responsabilità in un contesto ambientale reso ancor più difficile dalla pandemia da COVID -19 durante i quali ho avuto modo di apprezzare professionalità di elevato livello sia sul versante sanitario sia su quello amministrativo . Un grazie al mio staff, a tutti i dirigenti amministrativi al direttore sanitario Marcella Santino per i suoi confronti periodici ed un ringraziamento al Direttore Generale Alessandro Caltagirone per l’opportunità concessami di guidare una direzione amministrativa di una grande azienda per un triennio. In attesa di decidere del mio futuro professionale vi mando un saluto dal Parco Dubini, restituito in questi anni alla città’ e spero di aver il tempo di salutare telefonicamente tutte le persone e gli amici incontrati in questi tre anni a Caltanissetta". E' quanto ha scritto il direttore amministrativo dell'Asp Pietro Genovese sulla sua pagina facebook.



