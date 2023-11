Il derby di basket dell'under 14 conquistato dall'Invicta, il Cusn si associa alla Icaro di Santa Caterina

Sport 138

Il Palacannizzaro è stato palcoscenico di un grande ritorno nel campionato federale giovanile di pallacanestro under 14 per la società Icaro di Santa Caterina Villarmosa, società satellite del Cusn Caltanissetta. Il progetto della Icaro è partito poco meno di due anni fa con l'intento di fare sport in un piccolo paese della provincia e, nonostante le difficoltà a causa della mancanza di impianti sportivi adeguati, oggi vanta più di 40 tesserati.

La crescita fisica e umana di ogni bambino o ragazzo è il nostro obiettivo da sempre, formare giovani talenti e futuri uomini di sport e vita. Da due anni ormai, è operativa una scuola basket con atleti e “mini-atleti” nati tra il 2009 e il 2018 e istruttori qualificati, tra cui Rizza Gianluca e Messina Giuseppe. Quest’anno la società nissena Cusn, militante con la prima squadra nel campionato DR2 (Promozione), attualmente prima nel girone D, affronterà anche i campionati FIP Under 14 e DR3 (divisione regionale 3) in collaborazione con la neonata associazione sportiva caterinese.

La partita della compagine Nissena/Caterinese è stata caratterizzata da un inizio timido per i giovani atleti di Gianluca Rizza, contro i più rodati ragazzi dell’Invicta guidati dal coach Ignazio La Bua, ma con il passare del primo periodo, l’intensità è cresciuta. Una testa a testa serrato nel primo e terzo quarto, ma nel finale ha preso il largo, grazie ad un ispiratissimo Luca Mancuso, Spagnolo Lorenzo ed Elia Taschetti, per la squadra di casa. Nonostante l’esito amaro, la squadra del presidente Aurelio Armatore (Cusn) ha mostrato una buona prestazione, con il trio Acquario, Carvotta e Giangreco Calogero che ha contribuito con ben 29 punti, supportati in difesa da Trubia, Mezzatesta, Giunta e Giangreco Aurelio tutti nati nel 2010.

A loro supporto infine dobbiamo ricordare anche tre ragazzi del 2011/2012 e due prestiti di altre club nisseni. Il punteggio finale 57-47 può essere amaro, ma è solo l’inizio di una lunga e promettente stagione per la squadra del Cusn/Icaro Santa Caterina.



