Il deputato regionale Tiziano Spada (Pd): "Liberi consorzi, presentato Disegno di legge per ripristinare l’elezione diretta"

A spingere il gruppo parlamentare Dem a presentare il Disegno di legge anche la certezza che i servizi di cui si occupano gli enti intermedi possono essere efficienti solo se gestiti da amministratori di diretta emanazione del territorio

Redazione

Ripristinare l'elezione diretta a suffragio universale del presidente del Libero consorzio, del sindaco metropolitano e dei componenti dei Consigli dei consorzi e delle Aree metropolitane. Lo prevede il Disegno di legge “Disposizioni in materia di elezioni degli organi di governo dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane” presentato dal deputato regionale Tiziano Spada con i colleghi del Pd.

«Una scelta – spiega il parlamentare regionale – dettata dalla convinzione che questa sia l’unica strada percorribile per restituire valore a enti che, costituzionalmente, rappresentano le articolazioni istituzionali che costituiscono la nostra Repubblica. Ma anche per ridare centralità al principio della rappresentanza popolare al momento negato».

Non solo. Come aggiunge Tiziano Spada, «l’elezione diretta ha un valore aggiunto in Sicilia in quanto valorizza la speciale autonomia di cui gode la Regione Siciliana».

A spingere il deputato regionale del Pd a presentare il Disegno di legge in questione anche «la certezza – continua - che i servizi di cui si occupano gli enti intermedi, e sono davvero tanti e importanti per i cittadini, possono essere efficienti solo se gestiti da amministratori di diretta emanazione del territorio, come avveniva in passato, e non da commissari staccati da realtà a loro pressoché sconosciute. Per questo – conclude Tiziano Spada – credo che, come proposto dal Disegno di legge debba procedersi allo svolgimento delle elezioni nella prima tornata utile, ovvero nella primavera 2023».



