Politica 108

Il deputato di Fdi Giuseppe Catania: "Bene il finanziamento di 365 milioni di euro per la tangenziale di Gela"

Complessivamente, le opere interessate in Sicilia sono sei. Secondo quanto appreso da fonti del MITE i bandi di gara saranno pubblicati già nei primi mesi del 2023

Redazione

29 Dicembre 2022 08:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-deputato-di-fdi-giuseppe-catania-bene-il-finanziamento-di-365-milioni-di-euro-per-la-tangenziale-di-gela Copia Link Condividi Notizia

"Quanto deciso, nelle scorse ore, nel corso del comitato svoltosi al Cipess è un ottima notizia per il territorio gelese.

Infatti, su impulso del Governo Meloni è stata impressa una significativa accelerazione al finanziamento ed avvio di ventuno opere strategiche, da Nord a Sud e, tra queste, anche il completamento della Tangenziale di Gela per un finanziamento complessivo pari a 365 milioni. L'intervento è coinvolto nell’aggiornamento del Contratto di programma Anas. Complessivamente, le opere interessate in Sicilia sono sei. Secondo quanto appreso da fonti del MITE i bandi di gara saranno pubblicati già nei primi mesi del 2023. Un altro tassello importante per infrastrutturare, dunque, il territorio gelese a beneficio di cittadini ed imprese residenti. Continuerò a seguire con attenzione il percorso di avanzamento dei lavori". Lo ha dichiarato l'onorevole Giuseppe Catania, deputato regionale di Fratelli d'Italia

Sempre il deputato ha aggiunto: "Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge sulle variazioni di bilancio da 68 milioni di euro e per la proroga dei contratti del personale tecnico e amministrativo che ha prestato la loro opera durante la pandemia fino al 28 febbraio. Rispetto a quest'ultimo punto, bene anche l’impegno del governo Schifani e di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che sarà istituito presso l’assessorato alla Salute nel tentativo, non semplice, di individuare possibili percorsi per l’impiego di queste risorse umane. La manovra approvata ieri è passata con un’ampia maggioranza: trentotto voti favorevoli a fronte di sedici contrari. Questo da il senso del lavoro minuzioso e serio portato avanti dal governo Schifani e dalla sua maggioranza in parlamento. Giorno 9 gennaio riprenderemo i lavori in commissione bilancio per predisporre la Finanziaria il Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023-2025 che ha già ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti. In commissione bilancio certamente, insieme agli altri colleghi, farò il lavoro che serve nel tentativo di dare alcune risposte alle tante esigenze del territorio".



"Quanto deciso, nelle scorse ore, nel corso del comitato svoltosi al Cipess è un ottima notizia per il territorio gelese.

Infatti, su impulso del Governo Meloni è stata impressa una significativa accelerazione al finanziamento ed avvio di ventuno opere strategiche, da Nord a Sud e, tra queste, anche il completamento della Tangenziale di Gela per un finanziamento complessivo pari a 365 milioni. L'intervento è coinvolto nell'aggiornamento del Contratto di programma Anas. Complessivamente, le opere interessate in Sicilia sono sei. Secondo quanto appreso da fonti del MITE i bandi di gara saranno pubblicati già nei primi mesi del 2023. Un altro tassello importante per infrastrutturare, dunque, il territorio gelese a beneficio di cittadini ed imprese residenti. Continuerò a seguire con attenzione il percorso di avanzamento dei lavori". Lo ha dichiarato l'onorevole Giuseppe Catania, deputato regionale di Fratelli d'Italia Sempre il deputato ha aggiunto: "Esprimo piena soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge sulle variazioni di bilancio da 68 milioni di euro e per la proroga dei contratti del personale tecnico e amministrativo che ha prestato la loro opera durante la pandemia fino al 28 febbraio. Rispetto a quest'ultimo punto, bene anche l'impegno del governo Schifani e di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che sarà istituito presso l'assessorato alla Salute nel tentativo, non semplice, di individuare possibili percorsi per l'impiego di queste risorse umane. La manovra approvata ieri è passata con un'ampia maggioranza: trentotto voti favorevoli a fronte di sedici contrari. Questo da il senso del lavoro minuzioso e serio portato avanti dal governo Schifani e dalla sua maggioranza in parlamento. Giorno 9 gennaio riprenderemo i lavori in commissione bilancio per predisporre la Finanziaria il Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023-2025 che ha già ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti. In commissione bilancio certamente, insieme agli altri colleghi, farò il lavoro che serve nel tentativo di dare alcune risposte alle tante esigenze del territorio".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare