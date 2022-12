Cronaca 103

Il delitto della romena a Paternò: indagini dei carabinieri, escluso il delitto in ambito familiare

Esclusa anche la rapina: il casolare in cui viveva la donna da sola tutto era a posto

Redazione

02 Dicembre 2022 11:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-delitto-della-romena-a-paterno-indagini-dei-carabinieri-escluso-il-delitto-in-ambito-familiare Copia Link Condividi Notizia

Indagano per esclusione i carabinieri della compagnia di Paternò per fare luce sull'omicidio della donna di 43 anni, uccisa a fucilate e trovata in una pozza di sangue ieri pomeriggio da alcuni colleghi della romena che lavorava come operaia in un'azienda agricola di quella zona. Al momento si esclude il delitto maturato nell'ambito familiare: la vittima era separata, ma l'ex marito, suo connazionale, non vive piu' in Sicilia. Da anni si e' trasferito in Romania assieme alla figlia avuta con la vittima.

Altro dato certo è che l'omicidio non è avvenuto durante una rapina: nel casolare in cui la donna viveva da sola tutto era a posto, non sono state trovare tracce che possano indurre gli investigatori ad ipotizzare il delitto culminato durante un atto predatorio. Anzi l'arma utilizzata per uccidere un fucile da caccia caricato a pallini lascia ipotizzare si un delitto premeditato, ma compiuto da qualcuno che non ha certo dimestichezza con fatti di sangue.

I carabinieri della compagnia di Paternò, assieme a quelli del comando provinciale, stanno cercando indizi che possano portare alla soluzione del caso che inizialmente e' stato inquadrato come un femminicidio anche se al momento gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Magda Guarnaccia parlano di omicidio senza un preciso movente. Le prossime 24-36 ore saranno determinanti per capire qualcosa in piu'



Indagano per esclusione i carabinieri della compagnia di Paternò per fare luce sull'omicidio della donna di 43 anni, uccisa a fucilate e trovata in una pozza di sangue ieri pomeriggio da alcuni colleghi della romena che lavorava come operaia in un'azienda agricola di quella zona. Al momento si esclude il delitto maturato nell'ambito familiare: la vittima era separata, ma l'ex marito, suo connazionale, non vive piu' in Sicilia. Da anni si e' trasferito in Romania assieme alla figlia avuta con la vittima. Altro dato certo è che l'omicidio non è avvenuto durante una rapina: nel casolare in cui la donna viveva da sola tutto era a posto, non sono state trovare tracce che possano indurre gli investigatori ad ipotizzare il delitto culminato durante un atto predatorio. Anzi l'arma utilizzata per uccidere un fucile da caccia caricato a pallini lascia ipotizzare si un delitto premeditato, ma compiuto da qualcuno che non ha certo dimestichezza con fatti di sangue. I carabinieri della compagnia di Paternò, assieme a quelli del comando provinciale, stanno cercando indizi che possano portare alla soluzione del caso che inizialmente e' stato inquadrato come un femminicidio anche se al momento gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Magda Guarnaccia parlano di omicidio senza un preciso movente. Le prossime 24-36 ore saranno determinanti per capire qualcosa in piu'

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare