Il Cusn Caltanissetta vince sull'Olimpia Ragusa: Lacagnina è l'uomo partita

Dopo la battuta d’arresto casalinga contro il Priolo la squadra vuole essere protagonista del girone regionale Dr2

Redazione

Il CUSN Caltanissetta ritorna a vincere tra le mura amiche del Palacannizzaro contro la giovane squadra dell’Olimpia Ragusa; malgrado le assenza di A. Cammalleri e Ruggero Vento, la partita è stata controllata senza grandi affanni per 3 quarti, sempre in vantaggio, con un piccolo rilassamento solo nel quarto finale dell’incontro.

Protagonista dell’incontro Claudio Lacagnina, inarrestabile per la difesa ospite, che mette a segno ben 25 punti; ottima anche la regia dei playmaker Messina e Spanò. Dopo la battuta d’arresto casalinga di domenica scorsa contro il Priolo, il CUSN vuole ritornare ad essere protagonista di questo combattuto girone DR2 Regionale (ex Promozione) e domenica prossima, la squadra allenata da Fabio Iacolino, ospiterà il Grapes Canicattì formazione capitanata dall’Ex Edison Uka.

FINALE; 54-45. Tabellino: Lacagnina 25, Spanó 4, Di Benedetto 5, Messina 9, Turturici 3, Iacolino 2, Minore 4, Iachetta 2. Parziali: 18-12, 15-13, 12-7, 9-13.



