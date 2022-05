Salute 449

Il Covid si traforma, con Omicron più orticaria e problemi alle unghie e meno febbre

Si registrano più spesso casi di pazienti con problemi alla pelle, come orticaria o macchie sulle unghie

Redazione

Il Covid si trasforma, cambiano le varianti e cambiano anche i sintomi. Dagli studi e dall'analisi dei casi quotidiani emerge che con Omicron e le sue sotto-varianti ci sono meno infezioni che provocano febbre e manifestazioni gravi (anche grazie alla copertura vaccinale) e diminuisce il numero di contagiati che perdono olfatto e gusto. Ma nuovi sintomi hanno preso il posto dei vecchi. O meglio, sono adesso più evidenti rispetto al passato. Per esempio, si registrano più spesso casi di pazienti con problemi alla pelle, come orticaria o macchie sulle unghie, come mette in luce uno studio sul Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology

C'è anche chi deve fare i conti con le lesioni alle dita dei piedi fino o anche con la perdita dei capelli. Tra i nuovi sintomi individuati ci sono anche il calo o la perdita dell'udito e i fischi alle orecchie. "Omicron si è manifestato come un virus più diffusivo, ma che colpisce prevalentemente le vie aeree superiori, come naso e faringe, risparmiando in parte i bronchi e i polmoni, dove si generano le patologie più gravi", ha detto Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Oms. Il virus si attacca sempre più alla pelle, ma i fenomeni come rush cutaneo o orticaria tendono a sparire dopo pochi giorni, senza la necessità interventi specialistici. Le lesioni cutanee, invece, sono molto più fastidiose o dolorose, dunque in questi casi è preferibile consultare un medico. I problemi alle unghie colpiscono soprattutto gli adolescenti asintomatici o che hanno contratto Omicron in forma leggera. Tra i sintomi più diffusi ci sono le linee di Beau, bande orizzontali alla base delle unghie delle mani o dei piedi, o le linee di Mees, bianche e orizzontali.(Gds.it)



