Attualita 476

Il Covid rialza la testa, l'Oms: "Siamo nella quarta ondata. L'Europa rischia mezzo milione di morti"

L'attuale ritmo dei contagi nei 53 paesi della regione europea suscita forte preoccupazione

Redazione

04 Novembre 2021 17:19

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha manifestato preoccupazione per il ritmo in cui ha ripreso a diffondersi la pandemia da Covid in Europa, stimando che da qui a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti nel Vecchio Continente. "Siamo, di nuovo, all'epicentro" della pandemia, ha detto il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge. "L'attuale ritmo dei contagi nei 53 paesi della regione europea suscita forte preoccupazione", ha detto Hans Kluge in conferenza stampa, aggiungendo che una proiezione affidabile lascia prevedere "Un altro mezzo milione di morti da covid-19" entro febbraio se l'attuale tendenza dovesse continuare.

E' di assoluta importanza che tutti si vaccinino, perché nessuno è protetto fino a quando tutti saranno protetti. Occorre seguire tutte le precauzioni con attenzione". Così l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha risposto sulla quarta ondata di Covid-19.

I tempi per l'ok di Ema al farmaco anti-Covid per via orale molnupiravir di Merck, autorizzato oggi nel Regno Unito, "non sono prevedibili, ma siamo pronti a dare assistenza agli Stati che vogliano dare il via libera all'uso di emergenza prima dell'autorizzazione Ue". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Agenzia europea del farmaco.

"Siamo già nella quarta ondata della pandemia" da Covid. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Agenzia europea del farmaco, in una conferenza stampa. "Ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso" ha aggiunto Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea del farmaco. "Stiamo raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro", ha aggiunto.(Ansa.it)



L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha manifestato preoccupazione per il ritmo in cui ha ripreso a diffondersi la pandemia da Covid in Europa, stimando che da qui a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti nel Vecchio Continente. "Siamo, di nuovo, all'epicentro" della pandemia, ha detto il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge. "L'attuale ritmo dei contagi nei 53 paesi della regione europea suscita forte preoccupazione", ha detto Hans Kluge in conferenza stampa, aggiungendo che una proiezione affidabile lascia prevedere "Un altro mezzo milione di morti da covid-19" entro febbraio se l'attuale tendenza dovesse continuare. E' di assoluta importanza che tutti si vaccinino, perché nessuno è protetto fino a quando tutti saranno protetti. Occorre seguire tutte le precauzioni con attenzione". Così l'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha risposto sulla quarta ondata di Covid-19.

I tempi per l'ok di Ema al farmaco anti-Covid per via orale molnupiravir di Merck, autorizzato oggi nel Regno Unito, "non sono prevedibili, ma siamo pronti a dare assistenza agli Stati che vogliano dare il via libera all'uso di emergenza prima dell'autorizzazione Ue". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Agenzia europea del farmaco. "Siamo già nella quarta ondata della pandemia" da Covid. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Agenzia europea del farmaco, in una conferenza stampa. "Ci sono soggetti particolarmente vulnerabili al virus del Covid. Già raccomandiamo una terza dose per pazienti immunodepressi e non è escluso che questa categoria di persone che non rispondono alla vaccinazione possa avere benefici da una quarta dose già adesso" ha aggiunto Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea del farmaco. "Stiamo raccogliendo dati per dare indicazioni certe il prima possibile sulle fasce di popolazione che potrebbero beneficiare di una quarta dose nel prossimo futuro", ha aggiunto.(Ansa.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare