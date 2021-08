Attualita 94

Il Covid non ferma i turisti: secondo giorno di code per la Sicilia, tre ore di attesa a Villa San Giovanni

A dimostrarlo le lunghe code che si registrano in prossimità degli imbarchi per attraversare lo Stretto

Redazione

08 Agosto 2021 20:58

Il Covid non ferma i turisti e la Sicilia è una delle mete più raggiunte nel weekend che anticipa il Ferragosto. A dimostrarlo le lunghe code che si registrano in prossimità degli imbarchi per attraversare lo Stretto e arrivare sull'isola. Anche oggi, come ieri, oltre tre ore di attesa agli imbarcaderi e auto incolonnate sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a Reggio Calabria, in direzione dello svincolo di Villa San Giovanni.

Questa mattina gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 km, come fa sapere Anas: "Come da prassi, al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria. Inoltre, in prossimità della rampa di svincolo, il personale di Anas e della Protezione Civile è impegnato a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua". Già ieri traffico da bollino rosso in prossimità degli imbarchi per tutta la giornata e la situazione si è normalizzata solo intorno alle ore 21.(Gds.it)



