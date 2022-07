Cronaca 295

Il Covid in Sicilia riprende la sua corsa, oltre 6 mila nuovi contagi in 24 ore

Va comunque considerato che rispetto a una settimana fa il numero dei nuovi casi è inferiore

Redazione

Dopo il calo del lunedì la risalita del giorno dopo. Anche se il numero dei nuovi contagi Covid in Sicilia torna a superare il tetto dei 6mila collocando l'Isola al quinto posto in Italia. E torna a crescere anche l'indice di positività, il dato che forse più degli altri rivela l'andamento del virus. Il bollettino di oggi, infatti, dice che sono 6.341 i nuovi positivi individuati a fronte di 32.386 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.776 su 13.165 test. L'indice di positività passa dal 13,5% al 19,6%, un incremento netto rispetto alle scorse 24 ore. Si è parlato troppo presto di un calo dei contagi? Non basta certo il bollettino di oggi per dirlo, ma sarà necessario valutare i dati dei prossimi giorni. Va comunque considerato che rispetto a una settimana fa il numero dei nuovi casi è inferiore, dunque il trend è ancora in discesa. Bisogna poi verificare l'andamento dei ricoveri: nei reparti ordinari oggi per esempio si contano 12 pazienti in meno, ma nelle terapie intensive tre in più. Dopo lo zero registrato ieri nella casella dei decessi, oggi purtroppo il bollettino ne conta 15, mentre i guariti sono 2.208.

In Italia complessivamente sono 88.221 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 23.699. Le vittime sono 253, in aumento rispetto alle 104 di ieri. Il tasso è al 19,7%, stabile rispetto a ieri quando era al 19,3%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 446.718 tamponi.

Sono invece 434 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - 8 in più di ieri -, mentre gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.124, 43 in più rispetto a ieri.(Gds.it)



