Cronaca 13870

Il covid fa un'altra vittima a Caltanissetta: muore a 63 anni l'imprenditore Salvatore Vancheri

Ieri mattina, in seguito ad un peggioramento repentino delle sue condizioni è stato intubato e trasferito in Rianimazione Covid

Rita Cinardi

24 Marzo 2021 17:53

E' morto per covid-19 all'età di 63 anni l'imprenditore Salvatore Vancheri. Proprietario della nota "Torrefazione Vancheri" e del Vancheri Store 93100. Era ricoverato da mercoledì scorso in Malattie Infettive dove era arrivato per una polmonite Covid-19. Ieri mattina, in seguito ad un peggioramento repentino delle sue condizioni è stato intubato e trasferito in Rianimazione Covid. I medici hanno tentato di tutto nonostante il quadro clinico fosse estramemente grave per via della severa polmonite. I nisseni si stringono attorno alla famiglia dell'imprenditore stimato e conosciuto anche all'estero.



E' morto per covid-19 all'età di 63 anni l'imprenditore Salvatore Vancheri. Proprietario della nota "Torrefazione Vancheri" e del Vancheri Store 93100. Era ricoverato da mercoledì scorso in Malattie Infettive dove era arrivato per una polmonite Covid-19. Ieri mattina, in seguito ad un peggioramento repentino delle sue condizioni è stato intubato e trasferito in Rianimazione Covid. I medici hanno tentato di tutto nonostante il quadro clinico fosse estramemente grave per via della severa polmonite. I nisseni si stringono attorno alla famiglia dell'imprenditore stimato e conosciuto anche all'estero.

Ti potrebbero interessare