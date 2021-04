Cronaca 822

Il Covid a Gela torna a fare paura: 70 nuovi casi con un totale di 425 contagi

Non è escluso che la città nelle prossime ore potrebbe essere dichiarata zona rossa. Si sta facendo di tutto per evitarlo

Donata Calabrese

21 Aprile 2021 20:51

A Gela si avvicina lo spettro della zona rossa. Sarebbe la seconda volta nell’arco di pochi mesi. La prima volta, Gela è stata dichiarata zona rossa dopo le feste di Natale e adesso si sta verificando a poche settimane dalle feste di Pasqua. Il sindaco Lucio Greco, non nasconde la sua preoccupazione così come non esclude che nelle prossime ore potrebbe chiedere al presidente della Regione di emettere un’ordinanza che dichiari Gela nuovamente zona rossa. Sarebbe un colpo durissimo per la città e per tutte quelle attività commerciali e del settore ristorazione che si apprestano a riaprire dopo mesi di lockdown. In sole 24 ore, si sono registrati 70 nuovi casi portando il numero complessivo a 425.

Tutte le scuole sono state toccate dalla pandemia che si è diffusa soprattutto tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. In totale si registrano 425 casi. recentemente il sindaco ha emesso un'ordinanza con la quale vieta di stazionare nei luoghi maggiormente frequentati, in particolare a Caposoprano, Lungomare e Macchitella dove durante il periodo di Pasqua si sono visti parecchi assembramenti che hanno suscitato molte polemiche.



A Gela si avvicina lo spettro della zona rossa. Sarebbe la seconda volta nell'arco di pochi mesi. La prima volta, Gela è stata dichiarata zona rossa dopo le feste di Natale e adesso si sta verificando a poche settimane dalle feste di Pasqua. Il sindaco Lucio Greco, non nasconde la sua preoccupazione così come non esclude che nelle prossime ore potrebbe chiedere al presidente della Regione di emettere un'ordinanza che dichiari Gela nuovamente zona rossa. Sarebbe un colpo durissimo per la città e per tutte quelle attività commerciali e del settore ristorazione che si apprestano a riaprire dopo mesi di lockdown. In sole 24 ore, si sono registrati 70 nuovi casi portando il numero complessivo a 425. Tutte le scuole sono state toccate dalla pandemia che si è diffusa soprattutto tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni. In totale si registrano 425 casi. recentemente il sindaco ha emesso un'ordinanza con la quale vieta di stazionare nei luoghi maggiormente frequentati, in particolare a Caposoprano, Lungomare e Macchitella dove durante il periodo di Pasqua si sono visti parecchi assembramenti che hanno suscitato molte polemiche.

Ti potrebbero interessare