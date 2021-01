Attualita 35

A Gela il Covid blocca i lavori di viale Mediterraneo: un operaio ha contratto il virus

Operai al momento in quarantena. Disposta la chiusura del cantiere a partire dal 18 gennaio e fino a giorno 29, per motivi precauzionali legati all'emergenza Covid"

Redazione

21 Gennaio 2021 17:44

L'assessorato ai Lavori Pubblici, a seguito della comunicazione dell'arch. Mario Cernigliaro, RUP del progetto di riqualificazione di Viale Mediterraneo (finanziato con i fondi del Patto per il Sud), rende noti i motivi per i quali i lavori hanno subito un nuovo stop. “Il 18 gennaio scorso la ditta Blas Costruzioni SRL ci ha comunicato che uno dei suoi operai ha contratto il coronavirus e si trova ricoverato all'ospedale di Caltanissetta. Ovviamente, si è messa in moto tutta la macchina dello screening e dei controlli, con la ditta che ha sottoposto l'intera compagine del cantiere ad esame con tampone rapido. Al momento, per fortuna, gli esiti sono negativi, ma la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 prevede che i contatti dei soggetti positivi debbano rimanere in quarantena per 14 giorni, anche in assenza di sintomi, oppure sottoporsi al test molecolare o antigenico dopo 10 giorni dall'ultimo contatto, che risale, nel caso specifico, al 15 gennaio. Pertanto, è stata disposta la chiusura del cantiere a partire dal 18 gennaio e fino a giorno 29, per motivi precauzionali legati all'emergenza Covid”.“Dispiace per gli inevitabili disagi, ma purtroppo l'emergenza pandemica continua e ci costringe a pause e rallntamenti un po' in tutti i settori. Speriamo - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi - che già da febbraio i lavori possano riprendere regolarmente, ma chiaramente non dipende da noi. All'operaio positivo i nostri auguri di una pronta guarigione”.



L'assessorato ai Lavori Pubblici, a seguito della comunicazione dell'arch. Mario Cernigliaro, RUP del progetto di riqualificazione di Viale Mediterraneo (finanziato con i fondi del Patto per il Sud), rende noti i motivi per i quali i lavori hanno subito un nuovo stop. “Il 18 gennaio scorso la ditta Blas Costruzioni SRL ci ha comunicato che uno dei suoi operai ha contratto il coronavirus e si trova ricoverato all'ospedale di Caltanissetta. Ovviamente, si è messa in moto tutta la macchina dello screening e dei controlli, con la ditta che ha sottoposto l'intera compagine del cantiere ad esame con tampone rapido. Al momento, per fortuna, gli esiti sono negativi, ma la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 prevede che i contatti dei soggetti positivi debbano rimanere in quarantena per 14 giorni, anche in assenza di sintomi, oppure sottoporsi al test molecolare o antigenico dopo 10 giorni dall'ultimo contatto, che risale, nel caso specifico, al 15 gennaio. Pertanto, è stata disposta la chiusura del cantiere a partire dal 18 gennaio e fino a giorno 29, per motivi precauzionali legati all'emergenza Covid”.“Dispiace per gli inevitabili disagi, ma purtroppo l'emergenza pandemica continua e ci costringe a pause e rallntamenti un po' in tutti i settori. Speriamo - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Ivan Liardi - che già da febbraio i lavori possano riprendere regolarmente, ma chiaramente non dipende da noi. All'operaio positivo i nostri auguri di una pronta guarigione”.



News Successiva Gela, uffici comunali senza barriere architettoniche: inaugurato il Punto Unico di Accesso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare