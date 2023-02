Il cordoglio per la scomparsa di Pippo Grosso, l'avvocato Dino Milazzo: "Un'immensa perdita per la città"

Il cordoglio per la scomparsa di Pippo Grosso, l'avvocato Dino Milazzo: "Un'immensa perdita per la città"

Regalò una visione proiettata in avanti di molti decenni quando molti adulti guardavano indietro

Redazione

La perdita di Pippo (al quale davo, da diverso tempo, del tu su sua espressa e reiterata richiesta) è grave e lascia un grande vuoto a Marcello e Fabio innanzi tutto, ma lascia più poveri tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto come noi adolescenti che lo guardavamo come un adulto diverso dagli altri, uno “toco”, ma è una immensa perdita anche per la città di Caltanissetta alla quale - da pioniere e visionario - regalò in periodi bui la radio (e tutto il mondo moderno ad essa collegato) e regalò una visione proiettata in avanti di molti decenni quando molti adulti guardavano indietro. Le mie condoglianze più sentite a Marcello e a Fabio alle loro mogli e figli e… a tutti noi. Dino Milazzo



