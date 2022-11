Politica 582

Il coordinatore cittadino di Italia Viva: "Gambino presenta i due nuovi assessori, scelta condivisa con il suo partito?"

Diverse le domande poste dall'avvocato Salvatore Amico il quale chiede anche di sapere come mai è stata revocata la delega all'assessore Camizzi "se era così efficiente"

Redazione

Apprendiamo da organi di stampa che il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha nominato due nuovi Assessori al posto dell’Assessore al Bilancio Luciana Camizzi. La nomina sarebbe stata comunicata attraverso il profilo Facebook del Sindaco, ma né sul profilo Facebook né sul sito Internet istituzionale del Comune se ne ritrova traccia (almeno fino alla stesura del presente documento). C’è però una bella foto pubblicata su Seguo News che testimonia l’avvenuta decisione. Ancora una volta Il Sindaco Gambino continua a usare le istituzioni e le proprie funzioni con metodi che non appaiono certo ispirati ai tanto sventolati princìpi di trasparenza amministrativa.

Non abbiamo alcuna riserva sulle persone nominate da Gambino, alle quali porgiamo i nostri migliori auguri affinché possano operare per il bene della comunità, senza condizionamenti e con l’auspicio che la loro azione migliori la fin qui carente efficienza dell’Amministrazione. Ma ci poniamo e poniamo alcuni interrogativi:  La decisione del Sindaco Gambino è stata condivisa dal Movimento 5 Stelle? E se non condivisa quale posizione terranno in Consiglio Comunale?  Il Movimento 5 Stelle non era il partito del contenimento dei costi della politica? Aumentare il numero di Assessori è coerente con tutte le iniziative legislative e politiche che il “partito di Conte” ha fin qui assunto?  La revoca del mandato all’Assessore Camizzi a cosa è dovuta?  Se era così efficiente e competente perché è stata sostituita?

Questi interrogativi riguardano, oltre che il merito delle scelte politiche dell’amministrazione Gambino in materia economica, anche il tema della trasparenza e della gratuità della politica, sulle quali cose abbiamo ancora tante altre domande da fare al Sindaco, che però non ci fanno dimenticare le inefficienze e le inadempienze dell’amministrazione Gambino su cui torneremo con una pressante azione politica come si confà ad una forza di opposizione extraconsiliare. Italia Viva Caltanissetta auspica che le forze di opposizione presenti in consiglio comunale possano porre la questione circa il persistere della fiducia tra M5S ed il proprio Sindaco al fine di verificare se tale fiducia ancora sussiste o se è definitivamente venuta meno. Il coordinatore cittadino Salvatore Amico



