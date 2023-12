Eventi 170

Il consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta festeggia il centenario dalla nascita della "Stella al merito del lavoro"

E' stato anche fatto un breve bilancio dell'attività svolta dal Consolato in Sicilia e a Caltanissetta

Redazione

L’importante ricorrenza dei 100 anni, festeggiata con una particolare “Conviviale/Pranzo in prossimità del Natale 2023”, nel ristorante “Le Fontanelle” di Caltanissetta, con una stupenda torta realizzata dal noto Maestro Lillo Defraia. Quest’anno infatti la Conviviale del Consolato Provinciale riveste una importanza storica, dopo la solenne Cerimonia svolta il 5 dicembre, per la Sicilia da S.E. il Prefetto di Palermo dott. Massimo Mariani al Teatro Politeama, e dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella al Quirinale a Roma. La prestigiosa Onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” fu istituita con Regio Decreto n. 3167 del 30-12-1923 dal Re Vittorio Emanuele III.

Il Consolato di Caltanissetta è stato rappresentato dal Console Provinciale Mdl Francesco Cagnina, dal Direttivo composto dal Viceconsole Mdl Calogero Defraia, dal Segretario Mdl Letterio Iachetta, dai Consiglieri Mdl Agata Maria Marchese, Mdl Michele Foderà e Mdl Giuseppe Carrubba, con la presenza di un gran numero di Maestri del Lavoro di tutta la Provincia di Caltanissetta. Un bel momento anche per accogliere i “Nuovi Maestri Insigniti con la Stella al Merito del Lavoro” nel 2023 della Provincia di Caltanissetta, iscritti al Consolato e farli conoscere al gruppo, consegnando loro il Gagliardetto della Federazione.

Fatto poi un breve bilancio dell’attività svolta dal Consolato in Sicilia ed a Caltanissetta nel 2023, molto intenso e proficuo, che ha anche visto crescere il numero degli iscritti in maniera sostanziale. Svolti in questo 2023 numero 20 diversi Eventi in Provincia. Messo in evidenza il Core Business delle varie attività della Federazione che è il Progetto Scuola/Lavoro, già consolidato dal Consolato con successo a Caltanissetta e provincia in diversi Istituti Superiori, e che continuerà nel 2024 ancora con maggiore intensità. Successo che ha portato il Console Provinciale di Caltanissetta Francesco Cagnina, a rappresentare quest’anno la Sicilia nel Collegio Universitario “Lamaro-Pozzani” di Roma. Illustrato poi il programma per il prossimo anno, che si prevede molto inteso ed importante.

Nel corso della Conviviale, sono stati anche consegnati dal Console Francesco Cagnina importanti riconoscimenti ai Maestri che hanno contribuito con grande professionalità agli Interventi Formativi nelle Scuole Superiori, Mdl: Letterio Iachetta, Lillo Defraia, Titti Marchese, Michele Foderà, Giuseppe Carrubba, Maria Teresa Richiusa e Giuseppe Miraglia. Consegnata pure una pergamena al Maestro Michele Tedesco, per la realizzazione della gara “Corsa dei Camerieri” degli Istituti Alberghieri della Sicilia, svolta ad aprile a Caltanissetta. Alla fine, con lo scambio degli Auguri per le prossime Festività Natalizie da parte di tutti i convenuti, si è conclusa la Conviviale Natale 2023 del Consolato Provinciale di Caltanissetta.

Il Console Provinciale

Cav. Mdl Francesco Cagnina



