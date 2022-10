Attualita 175

Il Comune regala 5 mila euro a chi compra casa a Gibellina e trasferisce la residenza

Lo ha deciso la giunta che ha già pubblicato un bando per una manifestazione di interesse

Redazione

A chi compra casa e si trasferisce la residenza a Gibellina il Comune erogherà un contributo di 5.000 euro. È quanto ha deciso la Giunta municipale guidata dal sindaco Salvatore Sutera, nell'ambito del fondo sostegno per i Comuni marginali erogato dal Governo: 180 milioni di euro assegnati a 1.187 Comuni italiani.Tra questi c'è Gibellina, nel Trapanese, che in tre anni incasserà 171.940,25 euro, da erogare come contributi. La Giunta ha così deciso di impegnare le somme da trasferire a chi compra casa e diventa cittadino di Gibellina. " Abbiamo già pubblicato un bando per una manifestazione di interesse - spiega l'assessore comunale Matteo Fontana - potrà partecipare chiunque vorrà stabilirsi a Gibellina. Grazie a queste iniziative possiamo provare a dare nuova linfa al nostro territorio e ad arricchire la popolazione del nostro paese". Con lo stesso fondo il Comune vuole anche sostenere la creazione di nuove attività produttive nel settore dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio: il contributo, infatti, viene anche erogato a chi vuole creare attività commerciali, agricole o commerciali che devono rimanere aperte almeno 5 anni. (ANSA).



