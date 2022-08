Cronaca 63

Il comune di Gela sulla vicenda del concerto di Carmen Consoli: "Si trattava della partecipazione a un festival contro la violenza sulle donne"

"L’artista, così ci era stato assicurato, avrebbe partecipato ad un live inserito all’interno del Festival"

Redazione

Il vicesindaco Terenziano Di Stefano fa chiarezza sulla mancata partecipazione di Carmen Consoli al “Festival al Femminile” del 7 settembre alle Mura Timoleontee e sulle accuse rivolte all’amministrazione comunale di aver “diffuso la notizia senza nessuna conferma e disponibilità da parte dell'artista”. Tutto inizia il 31 maggio, quando viene messo on line l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di agenzie, associazioni e artisti, per consentire agli stessi di prendere parte attivamente alla programmazione dell’estate gelese. Il 10 giugno la Kroma Production avanza la proposta di un festival al femminile di rilevanza nazionale, finalizzato a lanciare messaggi contro la violenza sulle donne, che prevede la partecipazione di 15 artiste (cantanti, ballerine, attrici) “tra cui – si legge testualmente - l’artista internazionale Carmen Consoli”. Il costo della manifestazione è di 15mila euro, il contributo richiesto al Comune ammonta a 7.500 euro.

“Abbiamo ritenuto molto valida l’iniziativa, - spiega Di Stefano - sia sul piano tematico della sensibilizzazione contro il fenomeno della violenza sulle donne, che purtroppo non può mai considerarsi chiuso, sia perché nel documento si specificava che il format non aveva precedenti nella nostra città. Per queste ragioni, quindi, lo abbiamo inserito nel calendario, pensando di regalare un grande evento ai gelesi, nell’ottica, anche, della sensibilizzazione. Rispetto alla presenza di Carmen Consoli, la stessa non avrebbe tenuto un concerto (diversamente, il programma avrebbe recitato testualmente “concerto di Carmen Consoli”), ma l’artista, così ci era stato assicurato, avrebbe partecipato ad un live inserito all’interno del Festival”.

Fin qui la cronostoria. Ieri è arrivata, invece, la nota della Puntoeacapo srl a firma di Filly De Luca, manager della Consoli, che smentisce la partecipazione della cantante, mentre è di sabato, e precisamente delle ore 17.31, la nota della Kroma Production al settore sport, turismo e spettacolo che comunica la mancata partecipazione della Consoli al festival e spiega che tale assenza «è dovuta al fatto che la stessa abbia chiuso il proprio calendario artistico, con nessuna possibilità di inserimento di nuove date, prima dell’accettazione della proposta di evento arrivata a questa organizzazione, che sta provvedendo alla sostituzione della presenza di Carmen Consoli con un'artista di punta nel panorama musicale».

“Questi sono i fatti così come succedutisi dal momento dell’avviso pubblico ad oggi, giorno nel quale gli uffici comunali hanno preso atto delle due note pervenute nel week end come riportate. Il mio desiderio di far chiarezza, sul piano dei fatti e sul concatenamento degli stessi, non vuole chiaramente addebitare all’organizzazione alcuna forma di responsabilità”.



