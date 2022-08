Cronaca 410

Il Comune di Gela annuncia concerto di Carmen Consoli, ma l'agenzia smentisce: "Non è vero"

Pubblichiamo di seguito la nota ricevuta da Filly De Luca della Puntoeacapo Srl

Redazione

Si apprende dagli organi di stampa l’annuncio della partecipazione in data 7 settembre 2022 dell’artista Carmen Consoli al calendario di eventi promosso dal Comune di Gela. In merito a questo, si comunica che non è previsto alcun concerto dell’artista, non comprendendo come l’Amministrazione abbiamo diffuso la notizia senza nessuna conferma e disponibilità da parte dell’artista.



