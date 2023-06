Attualita 513

Il Comune di Caltanissetta vince due premi al Mediastars per il video "Io compro nisseno"

Durante la cerimonia di premiazione il Comune di Caltanissetta ha ricevuto il 1° Premio nella sezione Advertising online

Redazione

29 Giugno 2023

Si è svolta presso l’Auditorium Testori, nella sede della Regione Lombardia, la cerimonia della XXVII edizione dei premi Mediastars, il premio tecnico della pubblicità, tra i più autorevoli riconoscimenti a livello nazionale per la realizzazione di campagne di advertising, corporate design e comunicazione multimediale, per valorizzare il lavoro e la professionalità di chi opera a livello nazionale nel campo della comunicazione pubblicitaria.

Il premio tecnico della pubblicità ancora una volta ha voluto premiare la creatività e la professionalità di tutti coloro che operano nello sviluppo di soluzioni di comunicazione classica e multimediale. Quest'anno l’ambita e qualificante stella Mediastars, simbolo del premio, è stata assegnata in quattro diverse aree, che riassumono tutti i campi della comunicazione e sono composte da 12 diverse sezioni: Stampa, Esterna, Radio, TV/Cinema, Tecnica Audiovisiva, Corporate Identity, Promotion, Packaging Design, Internet, ADV on line, App, Social Media e Sociali/No profit.

Tra i partecipanti le principali agenzie di comunicazione che hanno siglato le campagne pubblicitarie di grandi e blasonati brand italiani e internazionali. Durante la cerimonia di premiazione il Comune di Caltanissetta ha ricevuto il 1° Premio nella sezione Advertising online nella categoria Etico Sociale per la campagna promozionale “Io compro nisseno”. Un riconoscimento di prestigio nazionale per il Comune nisseno che, nel 2022, ha commissionato alla video company “Just Maria” (ideatrice della famosa campagna Red Bull “Ciao Palermo, Monza is calling!”) la realizzazione del progetto “Io compro nisseno”, con l’obiettivo di incentivare il target ad acquistare sul territorio, di fronte a un dato sempre crescente sugli acquisti online.

Il video si è proposto di “sfidare” i grandi colossi dell’E-commerce promuovendo un budget di 100 mila euro, suddiviso in voucher di 75 €, messi a disposizione dall’Ente capoluogo. Caltanissetta è stato l’unico comune del sud Italia a vincere questa edizione, che ha visto la partecipazione di circa 600 progetti di comunicazione giudicati dai 198 professionisti del settore che compongono la giuria, che ha premiato le idee in grado di emergere, la qualità superiore, la forza comunicativa coinvolgente, l'originalità dell'idea creativa e il valore della comunicazione all'interno del media per cui era stato progettato.

“Io compro nisseno” è stato giudicato meritevole di riconoscimento non solo per un approccio creativo coerente con il brief, ma anche per i dialoghi della sceneggiatura, vincendo un ulteriore premio di settore: la Special Star per la Copy Strategy. Soddisfazione da parte del sindaco, Roberto Gambino, e della vice sindaca, Grazia Giammusso: “è un momento di orgoglio per il Comune di Caltanissetta, reputato da professionisti del settore lungimirante per la campagna “Io compro nisseno”. Siamo grati ai creativi di Just Maria per la professionalità, la dedizione e la passione messa in questo progetto e per averci portato a conseguire questo premio" - dichiara il primo cittadino del capoluogo nisseno. “Essere premiati con questo prestigioso riconoscimento ha confermato la bontà dell’iniziativa “Io compro nisseno” – dichiara la vice sindaca, Grazia Giammusso - ci siamo confrontati con successo contro i big spender internazionali degli investimenti pubblicitari”.





© Riproduzione riservata

