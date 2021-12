Eventi 864

Il Comune di Caltanissetta organizza il Natale dei piccoli con un villaggio a misura di bimbo

Da martedì 7 dicembre l'area pedonale di Corso Umberto I diventerà il quartier generale dei festeggiamenti nisseni

Redazione

06 Dicembre 2021 15:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-comune-di-caltanissetta-organizza-il-natale-dei-piccoli-con-un-villaggio-a-misura-di-bimbo Copia Link Condividi Notizia

Festeggiare il Natale pensando anzitutto ai più piccoli, ma anche alle loro famiglie. Perché sono le famiglie con bambini ad aver pagato il prezzo più alto di questa pandemia di cui iniziamo a vedere la via d'uscita. Il Comune di Caltanissetta, grazie alla sinergia tra gli Assessorati Eventi, Turismo ed Attività produttive (con i quali hanno collaborato i consiglieri Marco Matta, Angela Caruso e Federica Scalia), oltre all'installazione delle luminarie natalizie hanno deciso di organizzare un villaggio a misura di bambino proprio nel cuore del centro cittadino dove è previsto l'allestimento della più grande area di sosta per le renne di Babbo Natale, che arriverà a Caltanissetta proprio nei giorni imminenti al Natale. «Il nostro più grande auspicio è quello di poter regalare alla città del sano ottimismo e uno sguardo fiducioso verso il futuro – hanno detto il vicesindaco Grazia Giammusso e l'assessore Fabio Caracausi – e cos'altro è il futuro, se non i nostri bambini? Questo Natale abbiamo voluto dedicarlo a loro, ai più piccoli, certamente i più sacrificati dalle restrizioni pandemiche.».

Da martedì 7 dicembre l'area pedonale di Corso Umberto I diventerà il quartier generale dei festeggiamenti nisseni. E' qui che sono stati installati degli abeti addobbati con le decorazioni originali realizzate con materiali di riciclo dagli studenti delle scuole elementari e medie della città. Nella stessa area gli studenti dell'Itet Rapisardi hanno ideato, realizzato ed installato una “sagoma” natalizia dove potersi scattare una foto ricordo, ottima idea per il regalo dei nonni e degli zii.

L'allestimento, che sarà il simbolo del Natale nisseno, sarà a disposizione della cittadinanza per tutta la durata delle feste, ed alcune scuole stanno già prevedendo di organizzare qui le recite di fine anno e lo scambio di auguri.

Intanto l'ex Rifugio Antiaereo (già Museo d'arte contemporanea) dal 17 dicembre cambierà volto. E' qui che l'Amministrazione comunale sta allestendo un Villaggio di Natale dedicato all'intrattenimento ludico dei più piccoli che potranno immergersi in una scenografia stupefacente e riscoprire l'incanto e la meraviglia del Natale. Fino 9 gennaio i più piccoli potranno immergersi in un percorso emozionante animato da pupazzi di neve, gnomi e simpatici folletti, che si soderà tra tante stanze a tema: ci sarà la grotta natalizia, tutta bianca perché fatta di ghiaccio, e la tana degli elfi creativi. Nella stanza dei mega dolci natalizi si può gustare dell'ottimo zucchero filato mentre nella stanza dei palloncini ci si può perdere tra i colori, oppure provare a sagomarne alcuni. Infine si arriva all'importantissima Big Christmas Room dove chi avrà già fatto il “tattoo” natalizio potrà accomodarsi per un selfie o una foto istantanea sul fondale natalizio. In quest'area magica e festosa ogni giorno i bambini di ogni età potranno partecipare a diverse attività ludiche - animazione, canto, letture ad alta voce, laboratori didattici e del riuso creativo – condotte dalle cinque associazioni culturali nissene che l'Amministrazione comunale ha coinvolto nella realizzazione del progetto.

«Oltre che ai bambini il nostro pensiero è rivolto a tutte quelle attività produttive ed economiche del territorio che sono state messe in ginocchio dalla pandemia – aggiungono Giammusso e Caracausi – e il Natale ci auguriamo sia il primo passo verso la ripresa economica. Pertanto invitiamo tutta la cittadinanza a fare acquisti di prossimità, nei negozi della nostra città, nelle piccole botteghe, nei laboratori di cui è ricco il nostro territorio, magari mentre i vostri figli giocano e si divertono in questo bellissimo “paese dei balocchi” che stiamo allestendo all'ex Rifugio».

Il Natale di Caltanissetta è anche un programma di eventi che l'Amministrazione comunale sta ultimando. Gli eventi di punta, che spaziano dal circo di strada all'acrobatica, sono previsti nei week end prima e dopo Natale, mentre nel fine settimana dal 22 al 24 dicembre è atteso proprio Babbo Natale. A bordo della sua slitta trainata da renne partirà da piazza Mercato Grazia accompagnato da un festoso corteo di elfi e zampognari per raggiungere la Galleria di Palazzo Benintende (corso Vittorio Emanuele) allestita a Casa di Babbo Natale: qui tutti i bambini che lo desiderano potranno incontrarlo, toccarlo e persino fare un selfie.



Festeggiare il Natale pensando anzitutto ai più piccoli, ma anche alle loro famiglie. Perché sono le famiglie con bambini ad aver pagato il prezzo più alto di questa pandemia di cui iniziamo a vedere la via d'uscita. Il Comune di Caltanissetta, grazie alla sinergia tra gli Assessorati Eventi, Turismo ed Attività produttive (con i quali hanno collaborato i consiglieri Marco Matta, Angela Caruso e Federica Scalia), oltre all'installazione delle luminarie natalizie hanno deciso di organizzare un villaggio a misura di bambino proprio nel cuore del centro cittadino dove è previsto l'allestimento della più grande area di sosta per le renne di Babbo Natale, che arriverà a Caltanissetta proprio nei giorni imminenti al Natale. «Il nostro più grande auspicio è quello di poter regalare alla città del sano ottimismo e uno sguardo fiducioso verso il futuro - hanno detto il vicesindaco Grazia Giammusso e l'assessore Fabio Caracausi - e cos'altro è il futuro, se non i nostri bambini? Questo Natale abbiamo voluto dedicarlo a loro, ai più piccoli, certamente i più sacrificati dalle restrizioni pandemiche.». Da martedì 7 dicembre l'area pedonale di Corso Umberto I diventerà il quartier generale dei festeggiamenti nisseni. E' qui che sono stati installati degli abeti addobbati con le decorazioni originali realizzate con materiali di riciclo dagli studenti delle scuole elementari e medie della città. Nella stessa area gli studenti dell'Itet Rapisardi hanno ideato, realizzato ed installato una "sagoma" natalizia dove potersi scattare una foto ricordo, ottima idea per il regalo dei nonni e degli zii.

L'allestimento, che sarà il simbolo del Natale nisseno, sarà a disposizione della cittadinanza per tutta la durata delle feste, ed alcune scuole stanno già prevedendo di organizzare qui le recite di fine anno e lo scambio di auguri. Intanto l'ex Rifugio Antiaereo (già Museo d'arte contemporanea) dal 17 dicembre cambierà volto. E' qui che l'Amministrazione comunale sta allestendo un Villaggio di Natale dedicato all'intrattenimento ludico dei più piccoli che potranno immergersi in una scenografia stupefacente e riscoprire l'incanto e la meraviglia del Natale. Fino 9 gennaio i più piccoli potranno immergersi in un percorso emozionante animato da pupazzi di neve, gnomi e simpatici folletti, che si soderà tra tante stanze a tema: ci sarà la grotta natalizia, tutta bianca perché fatta di ghiaccio, e la tana degli elfi creativi. Nella stanza dei mega dolci natalizi si può gustare dell'ottimo zucchero filato mentre nella stanza dei palloncini ci si può perdere tra i colori, oppure provare a sagomarne alcuni. Infine si arriva all'importantissima Big Christmas Room dove chi avrà già fatto il "tattoo" natalizio potrà accomodarsi per un selfie o una foto istantanea sul fondale natalizio. In quest'area magica e festosa ogni giorno i bambini di ogni età potranno partecipare a diverse attività ludiche - animazione, canto, letture ad alta voce, laboratori didattici e del riuso creativo - condotte dalle cinque associazioni culturali nissene che l'Amministrazione comunale ha coinvolto nella realizzazione del progetto. «Oltre che ai bambini il nostro pensiero è rivolto a tutte quelle attività produttive ed economiche del territorio che sono state messe in ginocchio dalla pandemia - aggiungono Giammusso e Caracausi - e il Natale ci auguriamo sia il primo passo verso la ripresa economica. Pertanto invitiamo tutta la cittadinanza a fare acquisti di prossimità, nei negozi della nostra città, nelle piccole botteghe, nei laboratori di cui è ricco il nostro territorio, magari mentre i vostri figli giocano e si divertono in questo bellissimo "paese dei balocchi" che stiamo allestendo all'ex Rifugio». Il Natale di Caltanissetta è anche un programma di eventi che l'Amministrazione comunale sta ultimando. Gli eventi di punta, che spaziano dal circo di strada all'acrobatica, sono previsti nei week end prima e dopo Natale, mentre nel fine settimana dal 22 al 24 dicembre è atteso proprio Babbo Natale. A bordo della sua slitta trainata da renne partirà da piazza Mercato Grazia accompagnato da un festoso corteo di elfi e zampognari per raggiungere la Galleria di Palazzo Benintende (corso Vittorio Emanuele) allestita a Casa di Babbo Natale: qui tutti i bambini che lo desiderano potranno incontrarlo, toccarlo e persino fare un selfie.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare