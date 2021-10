Attualita 96

Il commissario dell'Autorità Portuale della Sicilia in visita a Gela: con lui anche Cancelleri

Insieme hanno visitato il porto rifugio e il porto isola, due sopralluoghi certamente essenziali per iniziare a conoscere da vicino le due infrastrutture

Redazione

01 Ottobre 2021 18:54

E’ arrivato questa mattina in città Pasqualino Monti, commissario dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale. Con lui anche il Sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Insieme hanno visitato il porto rifugio e il porto isola, due sopralluoghi certamente essenziali per iniziare a conoscere da vicino le due infrastrutture e capire dove e come intervenire. In Capitaneria di Porto, invece, è stato fatto il punto sulle criticità di cui soffre da decenni la portualità gelese.

“Abbiamo messo sul tavolo del Commissario tutti i problemi che, insieme a lui, vogliamo impegnarci a risolvere, - ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco - e attendiamo ora fiduciosi il prossimo passo, ossia la convocazione di una conferenza di servizi alla Regione, con l’assessorato alle Infrastrutture, per compiere materialmente l’ultimo passaggio con il Demanio e stabilire definitivamente confini e competenze dell’Autorità Portuale di Palermo.

E’ in atto una costante e proficua collaborazione a più livelli per valutare con attenzione tutte le attività da portare avanti, in base al provvedimento che ha individuato l’area portuale gelese quale polo energetico nazionale, e insieme stiamo iniziando a muovere i passi necessari per portare avanti una seria e imponente programmazione. I cittadini ci diano tempo e fiducia: siamo, assolutamente, sulla giusta strada”.

Insieme al Sindaco, oltre al Presidente del consiglio comunale Totò Sammito e il vicesindaco Terenziano Di Stefano, anche l’esperto Pietro Inferrera, il quale spiega che, dal punto di vista tecnico, si è deciso di fare una revisione puntuale di tutti gli strumenti (regionali e delle compensazioni minerarie) messi in campo sia per il porto rifugio che per il porto isola. Successivamente, si valuterà come portare avanti una strategia comune sia relativamente alla programmazione infrastrutturale che a quella economica. Passaggio questo che dovrà avvenire con il Ministero alle Infrastrutture, proprio attraverso l’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale. Un focus particolare, infine, verrà fatto per cercare di risolvere in tempi brevi con tutti gli addetti ai lavori il problema dell’insabbiamento del porto rifugio.



