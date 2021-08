Cronaca 402

Il colonnello Baldassare Daidone lascia Caltanissetta: ieri il saluto al sindaco di Gela

Il primo cittadino Lucio Greco: "Speriamo che chi arrivi dopo di lui sappia inquadrare altrettanto bene la nostra realtà"

Redazione

25 Agosto 2021 09:22

Visita di commiato, ieri mattina al Comune, per il Colonnello Baldassarre Daidone, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta che a breve lascerà l’incarico che ricopre dal 2018. All’incontro con il Sindaco Lucio Greco ha preso parte anche Ivan Boracchia, comandante del Reparto territoriale dei Carabinieri di Gela. Il colonnello Daidone, arrivato a Caltanissetta dal comando provinciale di Enna, è originario di Trapani. L’incontro con il Sindaco Greco lo ha chiesto e voluto espressamente, a dimostrazione di una grande e costante attenzione nei confronti di un territorio particolare, non semplice da gestire e che richiede un notevole impegno da parte delle forze dell’ordine. Il Sindaco ha avuto parole di ringraziamento nei suoi confronti, per il lavoro portato avanti con serietà e che, nei momenti drammatici che negli ultimi 3 anni di certo non sono mancati, ha fatto la differenza.

“E’ stata una visita privata e cordiale, – ha commentato il Primo Cittadino – ma importante per il significato che assume. Speriamo che chi arrivi dopo di lui sappia inquadrare altrettanto bene la nostra realtà, fatta, per la stragrande maggioranza, da persone oneste, ma macchiata, purtroppo, da piccole sacche criminali che sanno rendersi molto pericolose e che vanno isolate e debellate. E’ bello sapere che Gela, per stessa ammissione del Colonnello, resterà nel suo cuore, per il mare, le bellezze, le ricchezze e il calore che sa offrire. Per fortuna, la nostra città, nonostante i mille problemi di ogni giorno, sa sempre lasciare un segno positivo”.



