Il Collettivo Letizia a sostegno dell'Università di Caltanissetta dopo il ricorso al Tar del sindaco

I componenti si schierano a favore di Turturici il quale ha evidenziato che non si possono sostenere battaglie legali tra componenti dello stesso Cda

Redazione

Il Collettivo Letizia scende in campo a difesa dell'Università di Caltanissetta e sostiene la battaglia di Armando Turturici. "L'Università a Caltanissetta, le sue facoltà, le sue sedi, gli alloggiamenti degli studenti rappresentano obiettivi da difendere e da implementare. E tutto ciò è da fare insieme, di concerto fra gli attori che compongono il Consorzio Universitario, tutti con una unica meta: la difesa del territorio nisseno, delle sue potenzialità e lo sviluppo di nuove espressioni di servizio e di produttività. Solo così potremo combattere lo svuotamento delle città e la perdita dei migliori giovani cervelli, da noi formati e successivamente "regalati" ad altre realtà, nazionali e internazionali".

I componenti del collettivo evidenziano che "appare, perciò, del tutto fuor di luogo un combattimento in campo legale fra i componenti del Consorzio. Tali lotte intestine altro non comportano se non spese economiche e grandi ritardi nella realizzazione delle decisioni opportune. Al contrario vanno recuperate le potenzialità offerte da altri partners istituzionali, per favorire risparmi e scelte ottimali. Concordiamo, in tal senso, con le proposte di Armando Turturici, frutto di un pensiero che propone dalla base, percorsi che le istituzioni devono cogliere come ricchezza e buona pratica. Per il bene della città, del suo intero hinterland e dei cittadini si dia una sterzata decisa verso attività e soluzioni che cerchino il benessere di tutti, il rafforzamento dell'esistente e la proposizione di nuovi orizzonti produttivi".



