Il ceo di Starbucks fa il barista nei caffè dell’azienda: "È stato sconvolgente, ma continuerò"

Narasimhan ha preso il timone dell'azienda lunedì e guiderà l'assemblea degli azionisti della società giovedì

Redazione

Il nuovo ceo di Starbucks Laxman Narasimhan ha detto ai dipendenti che lavorerà mezza giornata al mese in una delle sedi del gigante americano del caffè. Narasimhan ha preso il timone dell'azienda lunedì e guiderà l'assemblea degli azionisti della società giovedì. È entrato a far parte di Starbucks in ottobre, trascorrendo mesi a imparare il business, svolgendo 40 ore di formazione per baristi e indossando il loro iconico grembiule verde. «Per tenerci vicini alla cultura e ai nostri clienti, nonché alle nostre sfide e opportunità - ha scritto ai dipendenti - intendo continuare a lavorare nei negozi per mezza giornata al mese e mi aspetto che ogni membro del team dirigenziale resti collegato e impegnato nella realtà dei nostri negozi al fine di migliorare».

Negli ultimi cinque mesi ha viaggiato in oltre 30 store, stabilimenti produttivi e centri di assistenza, ottenendo il diploma di barista lungo il percorso. Si è immerso nei piani di «reinvenzione» della società guidata sino ad adesso dal co-fondatore Howard Schultz. «All’inizio è stato sconvolgente - ha confessato - ma ci sono cose che vanno fatte in prima persona se si vogliono conoscere bene le cose». L’ultima volta che ha lavorato a Starbucks, il Ceo lo ha fatto in uno store a sud di Chicago, dove ordini direttamente dalla macchina. Dalla finestra di servizio è uscito l’amministratore delegato. Una foto lo ritrae mentre allunga a un cliente il vassoio di cartone con i bicchieri.



