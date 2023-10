Politica 360

Il centrodestra apre le porte alle realtà civiche per le Amministrative a Caltanissetta, Gela e Mazzarino

All'incontro erano presenti i deputati Mancuso e Catania oltre ai coordinatori provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Mpa, Lega, Nuova Democrazia Cristiana e Cantiere Popolare- Noi per l’Italia

Redazione

Il centrodestra guarda alle Amministrative 2024 che si terranno in primavera a Caltanissetta, Gela e Mazzarino. Tre grossi comuni del Nisseno che vanno alle urne per rinnovare il sindaco ed il consiglio comunale. I partiti di destra hanno già iniziato gli incontri per individuare i candidati unitari della coalizione. All'incontro che si è tenuto a Caltanissetta erano presenti i responsabili dei partiti del Centro Destra della Provincia di Caltanissetta.

C'erano i due deputati regionali Michele Mancuso e Giuseppe Catania e tutti i coordinatori provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Mpa, Lega, Nuova Democrazia Cristiana e Cantiere Popolare- Noi per l’Italia. Dopo articolata e serena discussione si è deciso alla unanimità di istituzionalizzare un tavolo programmatico unitario in vista delle prossime scadenze amministrative, aperto a un sereno e proficuo confronto anche con tutte quelle realtà Civiche e della Società Civile disponibili a dare un contributo di idee e programmi al fine di affrontare le emergenze del nostro territorio.

Gli incontri di coalizione adesso saranno a cadenze settimanali.



