"Il Centesimo per le donne": la promozione che propone gli assorbenti senza il costo dell'IVA

Redazione

06 Aprile 2021 16:58

L’insegna di supermercati il Centesimo prende posizione e vende gli assorbenti senza IVA proponendo a tutte le clienti un’offerta più equa e molto conveniente.

Si tratta de“il Centesimo per le donne”, l’iniziativa promozionale che abbatte il costo dell’IVA sugli assorbenti (in Italiaancora al 22%) e che l’azienda si assumerà l’onere di pagare per intero, fornendo alle proprie clienti tutti i prezzi IVA esclusa.

La speciale promozione “il Centesimo per le donne” sarà valida dal 6 al 17 aprile, ben undici giorni quindi di straordinario risparmio su questi articoli, considerati in Italia ancora “beni di lusso”.

«In Italia è ancora lunga la strada per abbassare l’IVA sugli assorbenti- dichiara Marco Romano, Direttore Commerciale dell’insegna- ma con l’iniziativa “il Centesimo per le donne” vogliamo dare un segnale forte e soprattutto concreto, che dimostra ancora una volta quanto la promessa di risparmio quotidiano del Centesimosi possa toccare con mano in tutti i nostri supermercati.

Tantissime donne, competenti, appassionate e professionali, lavorano per la nostra insegna e conosciamo bene il valore di ognuna di loro. “il Centesimo per le donne” è senza dubbio un primo passo verso una società più equa e in cui tutti, comprese le aziende, devono dimostrarsi responsabili verso temi sociali di grande importanza» conclude Marco Romano.

In concomitanza con l’uscita del nuovo volantino, e insieme alle sempre convenienti offerte che siamo abituati a trovare al Centesimo, tutte le clienti dell’insegna troveranno un risparmio ancora maggiore nelle corsie dedicate alla cura della persona. Una vera piccola rivoluzione se si pensa che ogni anno una donna consuma circa 12.000 assorbenti, con un notevole impatto economico sul proprio bilancio.

Anche con questa promozione, il Centesimo si conferma il supermercato in cui ogni cliente può acquistare non solo alimenti e bevande, per la cura di casa e animali domestici, ma anche prodotti per la cura della persona di ottima qualità, di tutte le marche, con in più una particolare attenzione al prezzo.

Un gesto di estrema trasparenza e complicità con chi, al Centesimo, trova ogni giorno il risparmio che cerca, e un invito a chi non conosce ancora questa insegna, a scoprire come un gesto di responsabilità sociale possa diventare conveniente per tutti.

“il Centesimo per le donne” è la promozione che abbatte il costo dell’IVA sugli assorbenti, e sarà valida dal 6 al 17 aprile.

Per tutte le informazioni www.ilcentesimo.com.

