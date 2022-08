Salute 177

Il Cefpas di Caltanissetta presenterà la propria offerta formativa al Meeting di Rimini

Tra queste le attività del CEMEDIS (Centro Mediterraneo di simulazione) e la nuova Scuola Laparoscopica che ricorrerà a tecnologie di ultima generazione

Redazione

Dal 20 al 25 agosto il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario, parteciperà anche quest’anno al Meeting di Rimini con uno spazio all’interno dell’area espositiva della Regione Siciliana. Il “Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini” è un’importante manifestazione nel panorama degli eventi umanistici che si svolgono in Italia e in Europa, ricca di tavole rotonde, confronti e iniziative culturali, sociali e scientifiche. Questa edizione, che si svolgerà in presenza, avrà come titolo “Una passione per l’uomo”, citazione tratta da un intervento di don Luigi Giussani al Meeting 1985.

In occasione della 43esima edizione, il CEFPAS presenterà la propria offerta formativa, le attività del CEMEDIS (Centro Mediterraneo di simulazione) e la nuova Scuola Laparoscopica che ricorrerà a tecnologie di ultima generazione che consentiranno ai chirurghi in formazione ed esperti di acquisire e affinare le tecniche della chirurgia laparoscopica senza pericoli per i pazienti. Il CEFPAS si avvarrà di collaborazioni con i più importanti centri di simulazione e poli di ricerca specializzati in chirurgia robotica del mondo. In particolare, nello spazio assegnato al Centro a Rimini, si susseguiranno diversi workshop che si incentreranno su tematiche inerenti al trinomio ambiente-clima-salute.

Questi alcuni argomenti che saranno affrontati: la medicina di genere e quali differenze della cura tra uomo e donna; la dieta mediterranea; la comunicazione scientifica e le fake news; la comunicazione del rischio e il ruolo dell’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute della Regione Siciliana; le arti terapie e il valore delle discipline artistiche nei processi di cura; la simulazione in medicina, la gestione delle emozioni per lo sviluppo della salute; gli orizzonti della telemedicina; la sostenibilità energetica e architettonica per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

“Anche quest’anno siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo partecipando ad una delle manifestazioni più rinomate del territorio nazionale” afferma Roberto Sanfilippo, Direttore del Centro. “Il Meeting rappresenta un importante momento di condivisione per far conoscere i nostri progetti e per raggiungere un unico obiettivo, quello di avere un sistema sanitario sempre più territoriale e vicino alle persone che promuova la creazione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e digitali all'avanguardia”.



© Riproduzione riservata

